El mensaje de Barack Obama para los demócratas: Hay que "Endurecerse" contra Donald Trump

14 de julio de 2025.-El expresidente Barack Obama hizo un llamado a la acción a los demócratas en un evento privado de recaudación de fondos en Nueva Jersey el viernes por la noche, instando a quienes se sienten frustrados por la situación del país bajo el mandato del presidente Donald Trump a "defender lo que consideran correcto".



"Creo que va a requerir menos introspección, menos quejas y menos introspección. Y va a requerir que los demócratas simplemente se endurezcan", dijo Obama en el evento, según extractos de sus declaraciones obtenidos en exclusiva por CNN.



"Sabes, no me digas que eres demócrata, pero estás un poco decepcionado ahora mismo, así que no estás haciendo nada. No, ahora es precisamente el momento de que te pongas manos a la obra y hagas algo", dijo. No digas que te importa mucho la libertad de expresión y luego te quedas callado. No, defiendes la libertad de expresión cuando es difícil. Cuando alguien dice algo que no te gusta, pero aun así dices: 'Sabes qué, esa persona tiene derecho a hablar'... Lo que se necesita ahora es valentía.



Los comentarios de Obama llegan mientras el Partido Demócrata busca su camino a seguir en el segundo mandato de Trump y más allá. Muchos en las bases del partido han pedido una respuesta más contundente de los líderes demócratas en un momento en que el partido se encuentra excluido del poder.



Mientras los demócratas debaten quién debería liderar el partido, Obama los animó a canalizar su energía hacia las contiendas por la gobernación en Nueva Jersey y Virginia, afirmando que las elecciones intermedias podrían ser "un gran impulso para el camino que debemos seguir".



"Dejen de buscar soluciones fáciles. Dejen de buscar al mesías. Tienen grandes candidatos en campaña ahora mismo. Apoyen a esos candidatos", dijo Obama, haciendo referencia a las elecciones de Nueva Jersey y Virginia, según extractos de su discurso.



"Asegúrense de que el Comité Nacional Demócrata (DNC) tenga lo necesario para competir en lo que será un ciclo más basado en datos y redes sociales, lo que costará dinero, experiencia y tiempo", continuó.