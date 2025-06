Parlamento de Irán aprobó suspender la cooperación con el OIEA

25 de junio de 2025.- El Parlamento de Irán aprobó este miércoles un proyecto de ley para suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea) con 210 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.



La información fue dada por el miembro de la presidencia del Parlamento, Alireza Salimi, citado por medios locales. La decisión del ente legislativo se remitirá al Consejo Supremo de Seguridad Nacional para su aprobación.



Además, se aclaró que el objetivo de este plan no es la retirada de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). «Estamos comprometidos con este tratado y hemos anunciado al mundo que todas nuestras actividades nucleares han sido y son pacíficas. Por lo tanto, este plan aborda la cooperación con el organismo, lo que significa que se prohibirá la instalación de cualquier sistema de salvaguardias y cámaras de salvaguardias adicionales en nuestro país», dijo el diputado Seyed Mahmud Nabavian.



La resolución del Parlamento establece que a los inspectores del Oiea no se les permitirá entrar en Irán a menos que se garantice la seguridad de las instalaciones nucleares del país, así como de las actividades nucleares pacíficas, lo que está sujeto a la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Oiea no condenó ataques de EEUU



Por su parte, el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, denunció que el organismo no condenó los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares de Irán. «El Organismo Internacional de Energía Atómica, que ni siquiera condenó formalmente el ataque a las instalaciones nucleares de Irán, ha puesto en riesgo su credibilidad internacional», expresó.



Además, afirmó que Teherán prevé continuar trabajando en la energía nuclear con fines pacíficos, pese a las amenazas. «Irán estará más listo y preparado que nunca, nuestra mano está en el gatillo y responderemos con una fuerza abrumadora a cualquier agresión», agregó.



Previamente, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, acusó al referido organismo de traicionar sus principios. «Ustedes traicionaron el régimen de no proliferación, hicieron del Oiea un socio en esta injusta guerra de agresión», aseveró.



Esto ocurre luego que la Junta de Gobernadores del Oiea aprobó una resolución contra Irán días antes de la agresión israelí contra Teherán, acusando al país de supuestamente no cumplir con sus obligaciones nucleares.

