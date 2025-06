Decenas de millones de personas se asfixian mientras la ola de calor cubre el centro y el este de EEUU

Ola de calor en EEUU

23 de junio de 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido varias advertencias y avisos de calor extremo mientras una peligrosa y prolongada ola de altas temperaturas y humedad cubre gran parte del centro y este de EE. UU., y se espera que las peores condiciones persistan hasta mediados de esta semana.



Varias localidades registraron las temperaturas más altas del año durante el fin de semana: Salt Lake City, Utah, alcanzó los 40 °C el jueves, su primera temperatura de tres dígitos en 2025, y el sábado la ciudad de Mitchell, en Dakota del Sur, también alcanzó los 40 °C, superando su récord diario anterior de 38 °C. Se batieron récords de máximas diarias en algunas zonas de Minnesota, Wyoming y Michigan.



Las ciudades bajo alertas de calor activas incluyen Chicago, Kansas City, San Luis, Detroit, Cincinnati, Pittsburgh, Filadelfia, Washington D. C. y Nueva York . El NWS clasificó algunas de sus advertencias como alertas de "calor extremo", su nivel más alto, debido a la gravedad de las condiciones.



Algunas ciudades, como Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington, podrían acercarse o superar los 38 °C durante el pico de la ola de calor. El Central Park de Nueva York no ha alcanzado ese nivel desde el 18 de julio de 2012, según el NWS, mientras que en Filadelfia la última vez fue en junio de 1994.



La humedad también es un factor, con niveles opresivos de humedad que elevan los valores del "índice de calor" (que considera la humedad para dar una idea de la sensación de calor en una persona) a tres dígitos en parte del medio oeste, los Grandes Lagos, el Atlántico medio y el noreste. En algunas zonas del centro de EE. UU., el índice de calor podría alcanzar los 46 °C.



Mientras tanto, las temperaturas mínimas nocturnas de entre 70 °F y 80 °F en las zonas urbanas ofrecerán poco alivio y aumentarán el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, particularmente entre las poblaciones vulnerables.



En la ciudad de Nueva York, las autoridades animan a los residentes a tomar precauciones. "Esta es la amenaza meteorológica más mortal que enfrentamos en la ciudad de Nueva York; trátenla como tal", advirtió la agencia de gestión de emergencias de la ciudad el sábado en redes sociales . "No esperen a sentirse mal. El calor se acumula. Se agrava. Mata silenciosamente".



El Departamento de Salud Pública de Filadelfia declaró una emergencia sanitaria por calor a partir del domingo al mediodía.



Las autoridades instan al público a mantenerse hidratado, limitar el tiempo al aire libre y controlar a los vecinos mayores y otras personas en riesgo mientras persiste la ola de calor.