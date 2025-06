Países Bajos: protestan contra la OTAN y el gasto militar en La Haya

Protesta contra la OTAN en La Haya

23 de junio de 2025.- Cientos de personas protestaron este domingo contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el gasto militar y contra un posible conflicto con Irán, dos días antes de una cumbre de la alianza en La Haya que busca aumentar los presupuestos de defensa de los aliados.



"Invitamos a invertir en paz y energía sostenible", afirmó el político belga Jos d'Haese a la multitud en un parque no muy lejos del lugar de la cumbre.



Aunque se anunció como una manifestación contra la OTAN y la ofensiva israelí en Gaza, los manifestantes fueron acompañados por iraníes que levantaron pancartas diciendo "No a la guerra con Irán", un día después de que Estados Unidos lanzara ataques contra tres de los sitios nucleares de Irán.



"Nos oponemos a la guerra. La gente quiere vivir una vida pacífica", expresó Hossein Hamadani, un iraní de 74 años que vive en Holanda. "Miren el entorno. Las cosas no están bien. Entonces, ¿por qué gastamos dinero en la guerra?" añadió.



Holanda está organizando la reunión anual de la alianza de 32 naciones a partir del próximo martes, con líderes programados para reunirse el miércoles.



Los jefes de gobierno quieren llegar a un acuerdo sobre un aumento en el gasto de defensa exigido por el presidente de Donald Trump. El acuerdo parecía estar prácticamente cerrado la semana pasada, hasta que el primer ministro de España, Pedro Sánchez, escribió al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que comprometer a Madrid a gastar el 5 por ciento de su producto interno bruto en defensa sería contraproducente.



Los aliados de Estados Unidos han incrementado el gasto en defensa desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó una invasión a gran escala de Ucrania hace más de tres años, pero casi un tercio de ellos aún no cumple con el objetivo actual de la OTAN de al menos el 2 por ciento de su producto interno bruto.



La cumbre está siendo protegida por la mayor operación de seguridad holandesa de la historia, denominada "Escudo Naranja", que involucra a miles de policías y personal militar, drones, zonas de exclusión aérea y expertos en ciberseguridad.