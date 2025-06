Día Mundial del Refugiado. Los palestinos desde 1948 claman por su Derecho de Retorno

Palestina. 20 de junio Día Mundial del Refugiado

20 de junio de 2025.- Hoy existen aproximadamente 9 millones de refugiados, descendientes semitas palestinos dispersos en el mundo que no le permiten retornar y portar su gentilicio nativo palestino.



Los refugiados palestinos y palestinas relatan que, en su larga espera, pero firme esperanza, han visto pasar y ver muchos pueblos que en un amargo día debieron convertirse en refugiados; pero también han visto aquel día de alegría de esos mismos pueblos emprender el camino de retorno a su amada patria.



El mundo arabo-persa, desde 1948, estaba advirtiendo al mundo del horror de haber impuesto un colonialismo tramposamente denominado “Israel” en Palestina.



El genocidio en curso contra del pueblo nativo semita palestino, hoy en Gaza, no es nada nuevo, lo nuevo es el armamento más sofisticado y que hoy es visible.

Lo de Gaza-Palestina hoy es abominable, espantoso, perturbador.



Hoy en el Día Mundial del Refugiado, el anacronismo eurocéntrico colonial tramposamente denominado Israel, no conforme en no respetar La Resolución 194, concerniente al derecho de retorno de los refugiados palestinos, cruelmente se observa como pone en marcha otra cruel oleada de refugiados.



El pueblo nativo semita palestino rehúsa abandonar su madre patria, resiste en permanecer en su suelo patrio ya que sabe que, si huyen, su pueblo desaparecerá.



Hoy ante el genocidio no solamente claman por el sagrado Derecho de Retorno sino que claman por el derecho de permanecer en su tierra Palestina.

Hoy no solamente reclaman por el digno Derecho de Retorno sino que también reclaman no seguir siendo expulsados de su Palestina.