Argentina: Milei niega indulto a Kirchner y crece el debate por balcón de la expresidenta

Cristina Fernández, expresidenta de Argentina Credito: AFP

20-06-25.-El presidente argentino, Javier Milei, descartó este jueves indultar a la líder opositora Cristina Kirchner tras su condena por corrupción y consideró que «se hizo justicia», mientras sube la tensión por el uso que hará la expresidenta de su balcón durante el cumplimiento de sus seis años de prisión domiciliaria.



«No tengo la más mínima intención de algo así. Nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí (el indulto) me parece aberrante», dijo Milei consultado sobre un eventual perdón a su rival de centroizquierda.



El mandatario ultraliberal consideró que «se hizo justicia», y que el criterio de la rama «es independiente (…) y como tal hay que acatarlo», tras señalar que todos los gobiernos que lo precedieron intervinieron en ese ámbito.



Las declaraciones de Milei se dan horas después de que el tribunal ejecutor de la pena definiera que Kirchner podrá salir al balcón de su departamento mientras cumple su pena, luego de que supuestas ambigüedades en las condiciones de detención de la expresidenta (2007-2015) generaran una fuerte polémica.



El martes, un tribunal concedió a Kirchner la prisión domiciliaria sin detallar si podía seguir saludando a sus seguidores desde el balcón, como hizo a diario desde que la justicia ratificó la semana pasada su condena.



Desde entonces, decenas y a veces cientos de simpatizantes se acercan al edificio donde vive Kirchner en Buenos Aires y pasan largas jornadas en señal de apoyo a la exmandataria, con la expectativa de verla asomarse al balcón del segundo piso.



Tras la resolución judicial, la exmandataria volvió a salir de su balcón al caer la noche del jueves y saludó a decenas de seguidores que la esperaban en las gélidas calles del céntrico barrio de Constitución.



Las paredes del edificio están cubiertas de mensajes y cartas de apoyo y las salidas de Kirchner han generado malestar en sus detractores.



– «No se puede salir al balcón» –



En su fallo del martes, el tribunal había escrito que Kirchner podía cumplir la condena en su domicilio pero debía abstenerse de «adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario».



«¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda (broma), pero no», había escrito Kirchner en redes sociales el miércoles, y pidió claridad sobre «qué comportamiento se encuentra prohibido».



El juzgado respondió este jueves que «no ha vedado» a Kirchner «el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita», según el fallo al que tuvo acceso la AFP.



La fiscalía general de Buenos Aires había considerado negativa la presencia de Kirchner en su departamento porque podría generar alteraciones en el orden público y la seguridad.



Entretanto, el magistrado también solicitó que se «proceda a la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico», según otro documento judicial replicado por la prensa local, tras días de críticas de partidarios de Kirchner que consideraron la medida innecesaria.



El abogado de la expresidenta Carlos Beraldi adelantó el jueves más temprano que recurrirá la medida.



La condena, ratificada días después de que Kirchner anunciara su candidatura a legisladora provincial, incluye una inhabilitación política perpetua.



A pesar de la aclaratoria del tribunal, el humor popular ya se apropió de la polémica del balcón.



El popular programa de streaming Gelatina difundió casi una decena de canciones sobre el tema. Muchas utilizan melodías de canciones de rock argentino como «No se puede vivir sin amor», del cantante Andrés Calamaro, cuya letra fue reversionada a «No se puede salir al balcón».



En los alrededores de la casa de Kirchner hay pegatinas con la leyenda «Siempre balcón, nunca sótano», «Tu balcón, nuestra alegría» o «De la plaza al balcón, los soldados de Perón».



El miércoles y luego de que Kirchner ironizara con la frase «menos mal que no tengo macetas», seguidores dejaron macetas con plantas frente a la casa con la leyenda: «Para que salgas a regar voluntades».

