Panamá: detienen a 34 personas en operativo policial para desalojar a grupos de manifestantes

Fuerzas policiales detienen a manifestantes en Panamá

17 de junio de 2025.- Se han podido abrir un total de 19 puntos en la provincia, no obstante, aún siguen cerrados 24 zonas en Bocas del Toro en Panamá.



El viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, detalló la tarde de este lunes 16 de junio que el tercer día de la operación “Omega” ha dejado 34 aprehendidos.



De acuerdo con Icaza, 16 personas fueron aprehendidas en Almirante y 18 en Chiriquí Grande, mientras que en la zona hay más de 1,300 agentes de las fuerzas de seguridad.



Sobre las detenciones el ministro informó que 24 de los detenidos estarán a órdenes de las autoridades del Ministerio Público, mientras que 10 serán llevados ante los jueces de paz.



Un punto que destacó el ministro durante la conferencia de prensa de las autoridades de seguridad es que se han aprehendido menores de edad. Sin embargo, aún no han sido llevados ante las autoridades judiciales.



Icaza detalló que se han talado un total de 86 árboles, lo que representa un daño ecológico para el área de Bocas del Toro. Los troncos de estos árboles son utilizados para bloquear las vías.



También se han decomisado 116 bombas molotov y 13 armas blancas y se han detectado 55 galones de combustible y tres biombos.



Icaza enfatizó que tomará más tiempo de lo previsto la apertura de los puntos bloqueados en la provincia de Bocas del Toro.