Huelga en Panamá: educación de paro, Suntracs cierra calles y la empresa Chiquita suspende operaciones

Trabajadores continúan en las calles exigiendo cambios en Panamá

28 de mayo de 2025.- Mientras diversos sectores del país continúan en las calles exigiendo cambios, el Gobierno enfrenta presión por parte de empresas y gremios profesionales que demandan diálogo y respeto a los derechos fundamentales.



La empresa, Chiquita Panamá, mantiene su posición de suspender operaciones en la provincia de Bocas del Toro hasta nuevo aviso ante una pérdida acumulada de $75 millones por la interrupción del trabajo en sus fincas.



En un comunicado oficial la compañía señala que se ha tomado esta decisión por la paralización injustificada de las labores y el abandono total de las fincas bananeras desde el pasado 28 de abril.



“La empresa lamenta el impacto negativo generado en los cientos de familias, los comercios locales y otros eslabones de la cadena de valor que dependen directamente del desarrollo estable de la industria bananera en Bocas del Toro”, concluyeron en esta comunicación.



Y es que a casi un mes del inicio de las manifestaciones en contra de las políticas impopulares impulsadas por la actual administración gubernamental, se mantienen los cierres y las marchas de diferentes sectores del país.



Diferentes gremios del país se mantuvieron en sus puntos de protesta, mientras que el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) realizaron cierres en Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.



Estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) también protestaron hoy fuera del campus ubicado en vía Transístmica.



Abogados alzan la voz



Por su parte, un gremio de abogados independientes se pronunció sobre la crisis social que atraviesa el país tras más de un mes de protestas contra medidas impopulares del gobierno.



Los juristas señalaron que la responsabilidad de resolver la situación recae en el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Nacional, no en los gremios ciudadanos o sindicatos, y exigieron leyes que se promuevan un desarrollo equitativo dentro de un Estado de Derecho.



Respaldaron las protestas contra la ley 462, el Memorándum con EE.UU. y la reapertura de la mina, subrayando que la protesta pacífica es un derecho humano.



Además, denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, calificándolo como represivo y contrario a los principios democráticos.



Finalmente, llamaron al gobierno a abrir un diálogo genuino y a respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.



UP convoca a diálogo



La Universidad de Panamá convoca a la apertura de un diálogo nacional en el marco del 90° aniversario del decreto fundacional de la UP.



De acuerdo a la invitación del Consejo Académico, el miércoles se celebrará este espacio con la intención de servir como puente para el entendimiento y construcción de consensos en el país.



A las 12:00 p.m. del mismo día, también se convocó a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a participar en una cadena humana en los alrededores del campus, como muestra de respaldo a esta iniciativa, en defensa de la democracia y de la soberanía nacional.



Meduca y educadores se contradicen



A pesar de los llamados del Ministerio de Educación (Meduca) para reanudar las clases, la mayoría de los gremios docentes mantienen la huelga indefinida, exigiendo la derogación de la ley.



La ministra de Educación, Lucy Molinar, ha afirmado que las clases se están normalizando en varias regiones del país y ha instado a los docentes a regresar a las aulas sin temor a represalias.



Hoy, la entidad se refirió a una reintegración de labores por parte de los profesores el día de hoy, reiterando que la institución no ha destituido a ningún docente.



Mientras tanto, decenas de profesores marcharon hoy hasta la Asamblea Nacional y dirigentes de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) señalaron que el paro sigue en pie.



“Nosotros mantenemos nuestra posición de seguir apoyando a la huelga. Obviamente la ministra está tratando de crear confusión dentro de los educadores, pero nosotros mantenemos firme, hasta que no deroguemos la ley 462 vamos a mantenernos en la calle”, manifestó el profesor y dirigente de Asoprof, Diógenes Sánchez.



El educador también destacó que son miles de docentes los que se encuentran en huelga en este momento desde la provincia de Chiriquí, hasta Darién. Los profesores también han sido respaldados por las comarcas indígenas, según Sánchez.



Por su parte, el Meduca invitó a la comunidad escolar a retomar el calendario lectivo 2025 y señalaron que “cada día de clases es una oportunidad invaluable para el aprendizaje y el desarrollo integral” de los alumnos.



“Recordamos a todos los maestros y profesores que no es necesario presentar ningún documento para reincorporarse a sus funciones. El regreso de los docentes a las aulas representa un acto de responsabilidad, vocación y compromiso con la educación de nuestro país”, explicaron en un comunicado oficial.



Sin embargo, las acciones de manifestación de profesores parecieron mantenerse al mediodía y la tarde de hoy, en el centro de la ciudad.



La situación sigue generando incertidumbre en el sistema educativo panameño, con estudiantes atrapados en medio de un conflicto que aún no muestra señales claras de resolución.