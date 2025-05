(VIDEO) Israel amenaza con anexionarse partes de Cisjordania si Francia y Reino Unido reconocen el Estado palestino

27-05-25.-El ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, ha amenazado este lunes con la anexión israelí de territorios de Cisjordania, si Reino Unido y Francia, entre otros países, reconocen al Estado palestino.En una conversación con el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, Dermer ha advertido de que Israel tomaría medidas unilaterales como la legalización de asentamientos no autorizados y la anexión de partes del Área C de Cisjordania, el más grande de los tres sectores administrativos en los que quedó dividido este territorio a raíz de los Acuerdos de Oslo, que tenían carácter temporal y que no llegaron a ser aplicados.Esta zona está administrada por Israel, mientras que el Área B estaría bajo control administrativo de la Autoridad Palestina y control militar de Israel, con el Área A administrada en exclusiva por la Autoridad Palestina.Dermer ha lanzado ha hecho estas declaraciones en respuesta a un potencial reconocimiento internacional del Estado palestino en la cumbre de Nueva York que copresidirán el próximo 18 de junio Francia y Arabia Saudí, según recoge el diario israelí 'Haaretz'.