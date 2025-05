(VIDEO) Miles de personas en todo EEUU conmemoran el 5to aniversario del asesinato de George Floyd

26-05-25.-Activistas por una reforma policial y defensores de los derechos civiles se sumaron el domingo a miles de personas para conmemorar el quinto aniversario del asesinato de George Floyd y arremetieron contra el gobierno del presidente Donald Trump por acciones que, según ellos, han retrasado varias décadas sus esfuerzos.A un costado de la tumba de Floyd en Houston, el reverendo Al Sharpton dijo en un servicio con la familia del fallecido que Floyd, de 46 años, representaba a todos aquellos “que están indefensos contra personas que piensan que nos pueden poner la rodilla en el cuello”.Comparó el asesinato de Floyd con el de Emmett Till, un niño de raza negra de 14 años que fue secuestrado, mutilado y linchado en Mississippi en 1955 después de que fue acusado de ofender a una mujer blanca.“Lo que Emmett Till fue en su momento, George Floyd lo ha sido para este momento en la historia”, afirmó Sharpton.El lugar de su muerteLos eventos en Minneapolis giraron en torno a la Plaza George Floyd, la intersección en donde el agente de policía Derek Chauvin presionó con su rodilla el cuello de Floyd contra el pavimento durante nueve minutos y medio, incluso mientras Floyd gritaba “No puedo respirar”.Al mediodía del domingo, una oleada constante de personas rendía homenaje frente a un altar ubicado frente a Cup Foods, donde fue asesinado. Al otro lado de la calle, activistas establecieron una zona de alimentación en una antigua gasolinera que a menudo ha servido como área de preparación desde la muerte de Floyd. En medio de la calle se colocó una cabeza de cerdo falsa montada sobre un palo. En la cabeza se colocó un sombrero de la policía.Los eventos conmemorativos iniciaron el viernes en Minneapolis con conciertos, un festival callejero y una “feria de autocuidado”, y culminaron el domingo con un servicio religioso, un concierto de música gospel y una vigilia con velas.A pesar de las promesas de los funcionarios de Minneapolis de reformar al departamento de policía, algunos activistas sostienen que el progreso ha sido extremadamente lento.“Entendemos que el cambio lleva tiempo”, dijo Michelle Gross, presidenta de Communities United Against Police Brutality, en un comunicado difundido la semana pasada. “Sin embargo, el progreso que la ciudad afirma no se está sintiendo en las calles”.Un cambio lentoLos activistas tenían la esperanza de que las protestas que se desataron en todo el mundo luego del asesinato de Floyd, el 25 de mayo de 2020, condujeran a una reforma policial permanente en Estados Unidos y a un enfoque continuo en temas de justicia racial.Durante la presidencia del demócrata Joe Biden, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había impulsado agresivamente una estricta supervisión de la policía local a la que había acusado de abusos generalizados. Pero el gobierno de Donald Trump tomó medidas el miércoles para cancelar acuerdos con Minneapolis y Louisville que exigían una reforma de sus departamentos de policía tras el asesinato de Floyd y la muerte de Breonna Taylor.Trump también ha declarado el fin de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI por sus iniciales en inglés) dentro del gobierno federal y su gobierno utiliza fondos federales como herramienta de presión para obligar a los gobiernos locales, universidades y distritos escolares a hacer lo mismo. Los estados con gobiernos republicanos también han acelerado sus esfuerzos para eliminar las iniciativas DEI.En Houston, Sharpton criticó las cancelaciones de acuerdos del gobierno, diciendo que eran “equivalentes a que el Departamento de Justicia y el presidente escupieran sobre la tumba de George Floyd”.“Esperar hasta el aniversario y anunciar esto, sabiendo que esta familia tendría que pasar nuevamente por el dolor de lo que sucedió, muestra el desprecio y la insensibilidad de este gobierno”, puntualizó. “Pero la razón por la que no nos desanimaremos es que Trump era el presidente cuando ocurrió lo de George Floyd y no hizo nada entonces. Hicimos que las cosas sucedieran. Y vamos a hacer que sucedan de nuevo”.¿El futuro?Detrius Smith, oriundo de Dallas que visitó el sitio conmemorativo de Floyd junto con sus tres hijas y cinco nietos, le contó a una nieta sobre cómo personas de todo el mundo se unieron para denunciar la injusticia racial después del asesinato de Floyd.“Realmente se siente bien, ver a todos aquí celebrando la vida y la memoria de George Floyd y realmente recordar lo que sucedió", declaró Smith. “Queremos hacer todo lo posible para trabajar juntos para que todos puedan tener los mismos derechos y todos puedan avanzar y que algo así no siga sucediendo en esta nación”.