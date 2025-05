Organizaciones sociales de Panamá convocan a luchar por la defensa de la democracia y los derechos constitucionales

Suntracs es un actor decisivo en la historia sindical de Panamá, liderando movilizaciones y luchas por mejores condiciones laborales

22 de mayo de 2025.- Ante la represión de las autoridades de Panamá contra el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) (Suntracs), principal organización y movimiento social en la lucha contra el modelo neoliberal de José Raúl Mulino, la Alianza Pueblo Unido por la Vida llamó este miércoles al pueblo a las calles en defensa de la democracia y los derechos establecidos en la Constitución.



En conferencia de prensa, el portavoz del ente aseguró que se tienen evidencias del «procesamiento de dirigentes sindicales del Suntracs, el allanamiento ilegal de dirigentes sindicales del Suntracs, la represión que se ha dado en distintos puntos del país contra todo tipo de población que rechaza la ley y allanamiento ilegal a las instalaciones de Suntracs».



En ese sentido, convocó al «pueblo panameño a que se una a la lucha, que no solamente es por la derogación de la Ley 462 sino que es por la defensa de la democracia. No es posible que una ley tenga que ser impuesta con perdigones, allanamientos ilegales y represión y violencia«.



Durante esta jornada se realizaron allanamientos en instalaciones de Suntracs por militares armados que arribaron a la sede ubicada de Avenida Perú, en la capital panameña, y en San Miguelito, violando la legalidad de los artículos contenidos en el Código Procesal Penal, específicamente los artículos 294 y 297.



“Tiene que haber una justificación, un plazo, algún tipo de justificación para poder allanar”, manifestó el abogado de Suntracs, Mario Prado, sobre el allanamiento en la sede en San Miguelito.



En tanto, la Fiscalía emitió órdenes de arresto contra el secretario general del sindicato, Saúl Méndez, el exsecretario general, Genaro López y Erasmo Cerrud, uno de los actuales secretarios del ente.



El secretario general del Suntracs, uno de los máximos líderes de la lucha por la soberanía del pueblo panameño, Saúl Méndez, se encuentra en la sede diplomática de Bolivia en Panamá para solicitar asilo político, tras ser «objeto de persecución de agentes en civil de automóviles sin identificación» y haber «recibido amenazas a su integridad física».



Suntracs y otras organizaciones sociales de Panamá sostienen una huelga indefinida consecutiva, promovida en desacuerdo con la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), y también en contra del acuerdo suscrito por el Gobierno y Estados Unidos (EE.UU.) que propicia establecer bases militares en el territorio.



Las autoridades panameñas violan los derechos de las organizaciones sindicales, que demandan la derogación de la Ley 462, se niegan a la construcción del embalse en Río Indio, rechazan el regreso del proyecto minero y plantean la defensa de la patria.



La organización sindical Suntracs no se limita al sector de la construcción, también es parte de las principales luchas del movimiento popular panameño y se propone potenciar la unidad de los sectores clasistas y honestos del movimiento sindical.



El Suntracs coordina a miles de obreros que demandan mejores condiciones para los trabajadores, promueve campañas en materia de salud y seguridad laboral y desarrolla actividades de capacitación sindical y profesional.



La organización sindical es un actor decisivo en la historia sindical de Panamá, liderando movilizaciones y luchas por mejores condiciones laborales.



La historia del Suntracs aportó el mártir Yito Barrantes que fue asesinado por unidades de las Fuerzas de Defensa en 1987, tras una manifestación contra las políticas neoliberales.