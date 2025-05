Abogados en EEUU presentan moción para proteger a beneficiarios del TPS

Referencial Credito: Web

22 de mayo de 2025.- Un grupo de abogados en el estado de California introdujo una moción de emergencia ante las autoridades judiciales, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), cuyos permisos de trabajo podrían estar en riesgo de perder validez.



A través de redes sociales, la cofundadora y directora ejecutiva de una ONG Adelys Ferro señaló que los abogados basaron el recurso en la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de protección para nuestros nacionales que recibieron ya el recibo de confirmación del registro con la extensión automática del permiso laboral.



Esta medida se registra luego de conocerse que, según una comunicación interna de Disney, vista por un medio de comunicación, la empresa envió un correo electrónico a los empleados bajo TPS, informándoles que fueron puestos en una licencia sin goce de sueldo por 30 días a partir del 20 de mayo.



“Aquellos que no puedan proporcionar una nueva autorización de trabajo válida al final de la licencia serán despedidos”, indicó el mensaje.



La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el gobierno de Donald Trump le pusiera fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), que protege a 350.000 venezolanos de ser deportados.



Por su parte, el abogado de inmigración, Ángel Álvarez, comentó que la medida aún no es definitiva, porque falta un juicio final. «Igualmente, las personas que están bajo esa figura quedan en un limbo con sus permisos de trabajo y su estatus migratorio».



En ese sentido, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el miércoles 21 de mayo que los miles de venezolanos que perderán el amparo migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS) pueden solicitar asilo en el país norteamericano.



«Ahora, las personas que han recibido el TPS solicitarán el proceso de asilo. Y creo que muchas de ellas, si no la mayoría, tendrán solicitudes de asilo muy creíbles», declaró Rubio durante una audiencia en la Cámara de Representantes. De querer quedarse en el país, «Esas personas tienen que buscar otro alivio migratorio, un asilo, una petición familiar o cualquier otro instrumento», comenta Álvarez.