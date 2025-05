¿Quién es Joe St. Clair? El marine entregado a EEUU

Este martes el gobierno de Venezuela entregó a su par de Estados Unidos, al veterano de guerra Joe St. Clair, un exmarine capturado en noviembre pasado mientras realizaba actividades sospechosas de terrorismo en nuestro país.

Joseph St. Clair es un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estuvo en operaciones encubiertas en Afganistán en cuatro oportunidades, y en otros países de América Latina, donde realizaba supuestas actividades de ayuda alimentaria.

Según sus padres, el exmilitar viajó a Colombia el año pasado para someterse a un tratamiento contra el estrés postraumático que le dejó la guerra, algo difícil de imaginar en un país donde la violencia es algo cotidiano.

Desde Colombia, pasó a territorio venezolano en noviembre de 2024, cuando fue capturado por autoridades venezolanas mientras realizaba presuntas labores de espionaje. Para el momento de su detención, St. Clair había tomado fotografías de torres del sistema eléctrico nacional, así como de otras instalaciones de este servicio.

El veterano también tenía fotografías de instalaciones militares venezolanas y de entidades estatales ubicadas en la frontera con la vecina Colombia.

El entonces diputado Diosdado Cabello, declaró en ese momento: “Fue capturado otro ciudadano de origen norteamericano que lo veníamos siguiendo, fue capturado aquí en Caracas, (estuvo) tomándoles fotos a instalaciones eléctricas, petroleras, unidades militares”.

La entrega de St. Clair

Este martes el gobierno venezolano, como parte de la reanudación de las conversaciones con Estados Unidos, entregó al Enviado Especial Richard Grenell, al militar retirado Joseph St. Clair.

La entrega se produjo de mutuo acuerdo en la isla de Antigua, tras lo que el funcionario confirmó haberlo recibido y posteriormente dijo que ya se encuentra en suelo estadounidense junto a su familia.

JOE ST. CLAIR IS BACK IN AMERICA.



I MET VENEZUELAN OFFICIALS IN A NEUTRAL COUNTRY TODAY TO NEGOTIATE AN AMERICA FIRST STRATEGY.



THIS IS ONLY POSSIBLE BECAUSE @REALDONALDTRUMP PUTS AMERICANS FIRST.



— Richard Grenell (@RichardGrenell) May 20, 2025

St. Clair forma parte de los mercenarios estadounidenses que han traspasado ilegalmente nuestras fronteras para cometer acciones contra la paz del país y procurar la salida violenta del gobierno legítimo.

En febrero pasado, el gobierno de Nicolás Maduro entregó a otros seis estadounidenses detenidos tras una reunión con Richard Grenell en Caracas.