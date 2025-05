Exembajadora de EEUU en Ucrania acusa a Trump de "presionar a la víctima"

Bridget Brink, Exembajadora de EEUU en Ucrania Credito: Web

19-05-25.-La exembajadora de Estados Unidos en Ucrania dijo el viernes que dimitió en abril por la política del presidente republicano Donald Trump, a quien acusa de "presionar a la víctima" y favorecer a Rusia.



Desde que volvió a la Casa Blanca en enero, Trump dio un giro a la política de su predecesor demócrata Joe Biden sobre Ucrania, ralentizando la ayuda militar, tendiendo la mano a Rusia y a menudo culpando al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en vez de a su homólogo ruso Vladimir Putin, de la continuación de la guerra.



Trump presiona a ambas partes para que alcancen un acuerdo de paz, pero las negociaciones terminaron el viernes en Estambul con pocas expectativas de grandes avances.



"No puedo quedarme sin hacer nada mientras se invade un país, se bombardea una democracia y se mata impunemente a niños", afirmó la exembajadora Bridget Brink, en un artículo publicado en el Detroit Free Press.



"Creo que la única manera de garantizar los intereses de Estados Unidos es defender las democracias y oponerse a los autócratas. La paz a cualquier precio no es paz en absoluto: es apaciguamiento", añadió.



El Departamento de Estado anunció en abril la dimisión de Brink, nombrada por Biden y quien trabajó como diplomática para cinco presidentes.



Brink asumió el cargo de embajadora en Kiev en plena guerra en mayo de 2022, tres meses después de que Rusia invadiera a su vecino, lo que movilizó a las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos a armar y apoyar a Ucrania.



La exembajadora reconoce que su trabajo es aplicar las políticas de la Casa Blanca, pero critica las de Trump.



"Desafortunadamente, la política desde el comienzo de la administración Trump ha sido presionar a la víctima, Ucrania, en lugar de al agresor, Rusia", dijo.



"Como tal, ya no podía llevar a cabo de buena fe la política de la administración", añadió.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 840 veces.

La fuente original de este documento es:

AP (https://apnews.com/hub/noticias)