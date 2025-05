Ministros de la OTAN reprochan a Putin que no vaya a Turquía a negociar la paz con Ucrania. "Es un cobarde y está asustado por la paz"

16-05-25.-Los ministros de Exteriores de la OTAN reprocharon este jueves al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que no acuda a Estambul en persona para negociar la paz en Ucrania con el mandatario de ese país, Volodímir Zelenski.



«El presidente Zelenski está aquí en Turquía preparado para hablar sobre la paz, mientras que Vladímir Putin ha enviado una delegación de bajo nivel solo para ganar tiempo«, declaró el ministro polaco, Radoslaw Sikorski, a su llegada a la reunión informal de titulares de Exteriores de la Alianza celebrada entre el miércoles y hoy en la ciudad turca de Antalya.



El jefe de la diplomacia polaca también confió en que el presidente estadounidense, Donald Trump, «vea esta burla por lo que es y extraiga las conclusiones adecuadas«.



El titular checo, Jan Lipavský, aseguró que Putin «claramente está asustado de la paz» y le llamó «cobarde» por no ir a Estambul.



«Putin debería haber venido. Si quiere paz, debería haber venido, así que está claro el mensaje de que Putin no quiere tener paz«, aseveró.



Su homólogo noruego, Espen Barth Eide, aseguró que si Putin no está «preparado para dar resultados, habrá más presión, más sanciones y más consecuencias».



El ministro de Países Bajos, Caspar Veldkamp, dijo que está claro que Zelenski está dispuesto a ir a Estambul para negociar la paz, mientras que Putin «no está queriendo ir».



«Para mí, eso deja muy claro dónde necesitamos poner presión para avanzar hacia la paz», aseveró.



La titular finlandesa, Elina Valtonen, declaró que ahora «todo el mundo se ha dado cuenta de que solo hay una parte que no está dispuesta a implicarse en negociaciones de paz serias, y esa es Rusia«, y también comentó que si se agrega «alguna presión adicional» sobre el Kremlin se puede empujar a Moscú a detener la agresión contra Kiev.



El jefe de la diplomacia lituana, Kęstutis Budrys, consideró que Putin solo busca «distracción, engañar y retrasar cualquier proceso de paz».



El ministro del Reino Unido, David Lammy, declaró que la preparación para la paz en Ucrania la demuestra Zelenski viajando a Turquía, y se refirió al «bajo nivel» de la delegación rusa en Estambul.



Su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, insistió este jueves en que hay que tener preparadas «sanciones masivas» para obligar a Putin a implicarse en una negociación de paz con Ucrania «si siguiera esquivándola».



Barrot se quejó de la «silla vacía» en la que a su parecer debería haberse sentado hoy el presidente ruso junto a Zelenski, que le había instado a un encuentro cara a cara en Turquía.



La ministra letona, Baiba Braže, recalcó que Putin nunca llegó a decir que fuera a ir a Estambul, e indicó que no ve indicaciones desde Rusia favorables a la paz.



Por su parte, el ministro italiano, Antonion Tajani, dijo que quiere ser optimista, pero que no sabe si Rusia quiere lograr «ese objetivo» de terminar el conflicto.



«La reunión de hoy es el primer paso, pero necesitamos más implicación rusa para lograr un alto el fuego primero y la paz después», apuntó, y afirmó que si Putin quiere seguir moviéndose «en la misma dirección», en referencia a no poner fin a la guerra, se necesitan sanciones adicionales.



Rusia y Ucrania deben empezar hoy en Turquía los contactos directos para poner fin a la guerra.



A su llegada a Ankara, Zelenski ha sido claro al referirse al bajo perfil político de la delegación rusa: «parece una farsa».



Putin eligió como negociador jefe para este jueves a su asesor para asuntos culturales, Vladímir Medinski, más conocido por ser un propagandista con un ideario imperialista muy cercano al del jefe del Estado.



Además, el jueves la delegación rusa incluirá a Mijaíl Galuzin, viceministro de Exteriores; Alexandr Fomin, viceministro de Defensa, y a Ígor Kostiukov, jefe del principal departamento del Estado Mayor del Ejército ruso.



Por otro lado, Tajani anunció hoy que Italia ha conseguido llegar al 2 % del producto interior bruto (PIB) en gasto en defensa.



Los representantes de Letonia, Noruega, Lituania, Reino Unido o Países Bajos fueron algunos de los que defendieron incrementar el gasto en defensa en los países de la Alianza.



