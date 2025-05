EEUU: brote de sarampión supera los 1000 casos confirmados

Brote de sarampión en varios países

9 de mayo de 2025.- El brote surgió a finales de enero en una zona rural de Texas donde vive una comunidad religiosa menonita, una población ultraconservadora y con una tasa baja de vacunación. Recuerda al de 2019 (con más de 1.200 casos pero sin muertes) registrado en las comunidades judías ortodoxas de Nueva York y Nueva Jersey.



La vacuna contra el sarampión es obligatoria en Estados Unidos, pero los ciudadanos de varios estados, como Texas, el segundo más poblado, pueden solicitar una exención por motivos religiosos o de otro tipo.



El uso de estas exenciones no ha parado de aumentar en los últimos años, sobre todo desde la pandemia de covid-19 debido a la creciente desconfianza en las autoridades sanitarias y las compañías farmacéuticas.



La AFP contabiliza al menos 1.005 casos de sarampión desde el comienzo del año, un 70% en Texas.



Tres personas han muerto, dos de ellos niños pequeños, en el suroeste del país, epicentro del brote. La última muerte infantil por esta enfermedad en Estados Unidos se remontaba a 2003, tres años después de que se declarara oficialmente erradicado el sarampión gracias a la vacunación.

"Fuera de control"



"La situación está fuera de control", declaró a la AFP el especialista estadounidense en enfermedades infecciosas pediátricas Paul Offit, quien considera que es el peor brote de sarampión en el país en "30 años".



El sarampión causa fiebre, problemas respiratorios y erupciones cutáneas, y en algunos casos complicaciones más graves, como neumonía e inflamación del cerebro, que pueden provocar secuelas graves y la muerte.



"Es la enfermedad infecciosa más contagiosa del mundo y se está extendiendo rápidamente", advierte Offit, quien teme que se subestime la magnitud.



Según varios trabajadores sanitarios, "el número de casos en Estados Unidos podría en realidad acercarse a los 3.000, o incluso más", informa.



Muchas personas infectadas no acuden al médico "por miedo a que les obliguen a vacunarse o porque creen que no se sienten suficientemente mal", explicó a la AFP la pediatra Tammy Camp en Texas.



Una situación agravada por el reciente despido de miles de funcionarios del Departamento de Salud y los drásticos recortes financieros que complica los esfuerzos de diagnóstico, precisa Offit.



Críticas a Kennedy



El secretario de Salud estadounidense, Robert Kennedy Jr., ha sido acusado de echar leña al fuego difundiendo información falsa, como cuando afirmó en Fox News en marzo que la vacuna era "la causa de todas las enfermedades que el propio sarampión provoca: encefalitis, ceguera, etc.".



En otro gobierno "se le habría pedido que dejara su puesto antes de que murieran más niños", se queja Offit.



Entre la población los comentarios del secretario de Salud, que oscilan entre minimizar la gravedad de la situación, cuestionar los beneficios de la vacunación y promover remedios alternativos como la vitamina A, causan confusión, confirma la pediatra Tammy Camp.



Algunos de los niños que atiende presentan síntomas relacionados con la ingesta excesiva de vitamina A, un suplemento que reduce el riesgo de complicaciones en personas que sufren desnutrición, pero que puede ser peligroso si se toma en exceso, explica.



"Cada vez vemos más casos de enfermedades que pueden prevenirse con vacunas", advierte la pediatra. Cita el reciente resurgimiento de casos de tos ferina, otra dolencia infecciosa.



Antes de que se desarrollara una vacuna a principios de la década de 1960, el sarampión mataba a cientos de niños cada año en Estados Unidos. En la actualidad todavía se cobra decenas de miles de vidas en todo el mundo.