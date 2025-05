Brasil: Salida de asilados venezolanos pone fin a un "drama"

Embajada argentina en Venezuela Credito: Web

08-05-25.-El Gobierno brasileño consideró este miércoles que la salida de los cinco asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, que está bajo su custodia, "pone fin a ese episodio y al drama vivido" por esas personas "durante más de 400 días".



En una nota oficial, la cancillería citó que, como responsable de velar por los intereses argentinos en Caracas, Brasil "gestionó innumerables veces, al más alto nivel" los salvoconductos necesarios para que salieran de Venezuela y ofreció transportarlos "por vía aérea", pero aclaró que sus pedidos "no fueron atendidos".



Según el Gobierno brasileño, esa negativa "prolongó la difícil situación humanitaria en la residencia de la embajada argentina en Caracas, que se encontraba rodeada de fuerzas de seguridad" del Gobierno venezolano.



Brasil asumió la representación de los intereses argentinos en Caracas en agosto de 2024, después de que los diplomáticos de ese país fueron expulsados de Venezuela, por la posición adoptada por el Gobierno de Javier Milei tras las elecciones presidenciales en que se le atribuyó la victoria a Nicolás Maduro.



Actos "terroristas", según Caracas



En septiembre pasado, Venezuela revocó la autorización que le había dado a Brasil para representar a Argentina, alegando que en la residencia de la embajada se tramaban actos "terroristas".



Brasil, sin embargo, se aferró a la convenciones de Viena y comunicó que seguiría ejerciendo la representación de Argentina hasta que el Gobierno de Milei designara "a otro Estado aceptable" para el Ejecutivo venezolano, algo que todavía no ha hecho.



Los cinco asilados, que permanecían desde marzo de 2024 en la sede diplomática, salieron supuestamente este martes, según fue anunciado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que los opositores habían sido "rescatados".



Rubio también informó que ya estaban en territorio de Estados Unidos, pero no ofreció detalles sobre cómo se había logrado que abandonaran Venezuela, algo que ni el Gobierno venezolano ni la oposición han aclarado.



