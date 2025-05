Comenzó paro de transporte en Argentina

6 de mayo de 2025.- La Unión de Transviarios Argentinos (UTA) inició hoy un paro de 24 horas a escala nacional luego de fracasar el lunes las negociaciones por lograr un mayor salario.



El sindicato buscaba un piso salarial de un millón 700 mil pesos (mil 478 dólares) «para no caer más en la pobreza», argumentó el secretario de la UTA, Gabriel Gusso, pero en la reunión con la Secretaría del Trabajo y las cámaras empresariales del sector no hubo acuerdo.



El líder sindical relató que las cámaras empresariales ofrecieron 40 mil pesos en un mes, 50 mil pesos en otro y 70 mil al tercer mes. Todos pagos al estilo bonos y no remunerativos, ofrecimiento que la UTA rechazó.



Solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que abarca la capital y 40 municipios de la provincia homónima con 17 millones de habitantes, no saldrán los ómnibus de unas 300 líneas urbanas y suburbanas.



En Ciudad de Buenos Aires, al menos, en la primera media hora de la madrugada de este martes no se ve circular por las principales avenidas lo que acá llaman colectivos. Se estima que nueve millones de pasajeros serán afectados durante la jornada por la medida gremial.



Trascendió también que el gobierno se negó a incrementar las erogaciones de subsidios para el sector, lo que puede reflejarse en una nueva alza del precio del pasaje.



Gusso acusó al gobierno de Javier Milei de utilizar a los sueldos como factor de ajuste con la idea de evitar un mayor aumento de la inflación. La Secretaría de Trabajo, por órdenes del Ministerio de Economía, no homologa aumentos salariales por encima del uno por ciento mensual.



También, la Unión de Obreros Metalúrgicos prepara un paro de 24 horas en todas las fábricas del país el miércoles 7, igualmente en reclamo de mayores sueldos, mejores condiciones laborales y estabilidad del trabajo.



Ese gremio perdió 22 mil empleos durante la gestión de Milei, advirtió la UOM en un comunicado.

