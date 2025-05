Francisco ordenó que un papamóvil fuera destinado a la asistencia en Gaza

El papa Francisco pidió antes de morir el pasado 21 de abril que un papamóvil, el vehículo que suelen usar los pontífices en sus recorridos entre los fieles, fuera destinado a la asistencia de la población y los niños de la Franja de Gaza.

El vehículo ya ha sido puesto a disposición de Cáritas de Jerusalén y lo está ya preparando para la misión que pidió Francisco con la ayuda de dicha organización en Suecia, según informó este domingo el Servicio de Información Religiosa (SIR) de la Conferencia Episcopal Italiana.

El papamóvil estará gestionado por médicos y llevará en su interior instrumentos de diagnóstico, test rápidos de infecciones, material de sutura, jeringuillas, oxígeno, vacunas y un frigorífico para transportar medicinas.

Desde que estallara el conflicto, Francisco siempre llamó a la paz en la Franja de Gaza y, de hecho, solía telefonear a su única parroquia católica durante su difícil convalecencia por una infección respiratoria y hasta pocos días antes de fallecer.

El pontífice argentino murió el 21 de abril con 88 años de edad y este domingo el Vaticano concluyó las ‘novendiales’, el periodo de nueve días de luto tras el funeral de un papa, preparándose ya para el cónclave que a partir del miércoles buscará un sucesor.