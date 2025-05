Protestas contra Trump y cambios en gabinete pautan semana en EEUU

Protestas contra Trump

3 de mayo de 2025.- Protestas contra Trump y los primeros cambios en su gabinete; aranceles y órdenes ejecutivas que retiran fondos al Servicio Público de Radiodifusión de Estados Unidos (PBS) pautaron aquí la agenda noticiosa de la semana que hoy concluye.



Las movilizaciones contra las políticas del mandatario republicano se realizaron durante una gran jornada el jueves, cuando en varias partes del mundo se celebró el Día Internacional de los Trabajadores.



La prensa dedicó espacios a lo acontecido en Washington D.C., la capital, Filadelfia (Pensilvania), Portland (Oregon), Atlanta (Georgia), Nueva York, y otras ciudades que reportaron marchas y mítines contra Trump, en momentos que cumplía sus primeros 100 días en el cargo y las encuestas comenzaron a reflejar un declive de los índices de aprobación.



Derechos civiles, de las mujeres, de la comunidad de la diversidad sexual, demandas por el acceso a la educación, contra el alto costo de la vida, y la defensa de los inmigrantes en medio de una agenda republicana muy agresiva, formaron parte del abanico de reclamos este 1 de mayo a lo largo y ancho del país.



El pasado 5 de abril la plataforma 50501 logró una impresionante demostración nacional en la primera gran movilización contra Trump desde que regresó a la Casa Blanca el 20 de enero.



También recibió destaque en las televisoras y otros medios de comunicación la salida de Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional de Trump, puesto que interinamente pasó a ocupar el secretario de Estado Marco Rubio.



El ocupante del Despacho Oval se deshizo de Waltz, no solo por su papel en el escándalo de Signalgate, que filtró en un chat grupal planes militares sensibles de Estados Unidos contra Yemen, sino porque sus habilidades organizativas no estuvieron a la altura de las expectativas, señalaron algunos reportes.



Al excongresista por Florida lo sacó de Washington y lo mandó como embajador ante la ONU, en Nueva York, un cargo que requiere la confirmación del Senado.



El tema de los aranceles sigue captando la atención mediática. Trump pareció desestimar las crecientes preocupaciones de que sus políticas económicas podrían causar una recesión al afirmar en una entrevista concedida a NBC News que la economía estaría “bien” a largo plazo incluso si ocurre una recesión en el futuro cercano.



Las políticas económicas de Trump, y en particular la guerra comercial que ha iniciado con sus aranceles abruptos y cambiantes, ya han puesto a la economía más grande del mundo en reversa, advirtió CNN.



Otro asunto de interés es la orden ejecutiva que recorta los fondos al PBS y la Radio Pública Nacional (NPR). La directora del PBS, Paula Kerger, dijo la víspera que esa medida es «flagrantemente ilegal».



Kerger alertó que la orden “amenaza nuestra capacidad de servir al público estadounidense con programación educativa, como lo hemos hecho durante más de 50 años”.