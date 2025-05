Trump presionaría a Sheinbaum para permitir mayor participación militar de EEUU contra cárteles

El presidente estadounidense, Donald Trump, estaría presionando a su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, para autorizar un mayor despliegue de tropas estadounidenses en la lucha contra los cárteles de droga.

De acuerdo con The Wall Street Journal (WSJ), reveló que las conversaciones entre ambos mandatarios, la tensión aumentó hacia el final de una llamada de 45 minutos que mantuvieron el 16 de abril. Donald Trump habría planteado la posibilidad de que fuerzas militares de EEUU participen activamente en operaciones contra el tráfico de fentanilo en México. Sheinbaum rechazó la propuesta y reiteró su postura de limitar la cooperación al intercambio de inteligencia.

Trump ha declarado públicamente que su gobierno está dispuesto a actuar unilateralmente si México no logra debilitar a los cárteles. «México les tiene mucho miedo a los cárteles«, afirmó en una entrevista con Fox New después de su conversación con Sheinbaum. «Queremos ayudarla. Queremos ayudar a México, porque no se puede gobernar un país así. Simplemente no se puede«, agregó.

El tema sigue generando fricción entre ambos gobiernos, mientras EEUU busca medidas más contundentes para frenar el flujo de drogas hacia su territorio.