Kamala Harris reaparece y alerta que EE.UU. está al borde de una "crisis constitucional"

Credito: Rebecca Noble—AP

1 de mayo de 2025.- Tras mantener un bajo perfil después de su derrota electoral, la exvicepresidenta Kamala Harris reapareció este miércoles en la escena política en un discurso donde criticó duramente al presidente de EE.UU., Donald Trump, y alertó que el país está al borde de una "crisis constitucional"



En una intervención desde un gala en su natal California, Harris aseguró que los "pesos y contrapesos" que sostienen a la democracia estadounidense han "empezado a ceder".



"Cuando colapsan por completo -si el Congreso no cumple con su función, o si la Corte falla en hacer la suya, o incluso si ambos hacen su parte pero el Presidente los desafía de todos modos- eso se llama una crisis constitucional", sentenció Harris, quien perdió las elecciones generales de noviembre contra Trump.



Las declaraciones llegan un día después de que se cumplieran los primeros 100 días de Gobierno del republicano y en medio de la incertidumbre sobre cuáles serán los siguientes pasos de la exvicepresidenta.



Desde la derrota en las urnas, que fue recibida como un duro golpe del cual los demócratas aún no han sabido recuperarse del todo, Harris se ha mantenido alejada de la esfera pública, aunque se especula que podría entrar en la carrera para la gobernación de California.



A pesar de entregar un análisis sombrío -de un Gobierno en crisis que "eventualmente afectará a todos"- Harris reconoció el "coraje" de políticos y activistas en el país que están expresando su oposición al trumpismo.



En concreto, la demócrata habló de los jueces, a quienes el Gobierno ha tildado de "radicales", las universidades y mencionó por nombre propio a legisladores como Chris Van Hollen, Bernie Sanders y Corey Booker.



La vicepresidenta acusó también a Trump de haber "abandonado" los valores estadounidenses de "igualdad y derechos inalienables" y de querer avanzar una política para privatizar la sanidad pública, disminuir la financiación a las escuelas y dar beneficios financieros a los más ricos.



"Recuerden, este país es de nosotros (los estadounidenses), y no de los que ocupan la Casa Blanca", insistió Harris.



Desde la derrota de noviembre, el Partido Demócrata ha estado enfrascado en una búsqueda para conseguir un mensaje cohesivo y que motive a sus bases, después de haber salido de la presidencia impopular de Joe Biden (2017-2021).



Los ojos están ahora puestos en las elecciones de medio término, que tendrán lugar el próximo año, donde se renuevan los 435 escaños de la Cámara Baja y un tercio de los de la Alta.