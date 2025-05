Anuncian movilizaciones en EEUU contra políticas de Trump

Marchas contra Trump en EEUU

1 de mayo de 2025.- Decenas de ciudades en Estados Unidos serán hoy escenario de movilizaciones en defensa de los inmigrantes y contra las políticas del presidente Donald Trump, cuando el Día de los Trabajadores se celebra en varias partes del mundo.



Derechos civiles, de las mujeres, de la comunidad de la diversidad sexual, demandas por el acceso a la educación, contra el alto costo de la vida, forman parte del amplio abanico de reclamos en las marchas y mítines este 1 de mayo a lo largo y ancho del país.



Las convocatorias surgen en forma local, a nivel de ciudades o estatal, pero un mapa nacional muestra que habrá al menos una movilización en los 50 estados, según publicó el diario La Opinión.



Algunas de las movilizaciones más grandes son convocadas por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, cuyos afiliados son en cerca del 50 por ciento inmigrantes, añadió el periódico.



Se esperan las principales protestas en Washington D.C., Chicago, Denver, Seattle y Los Ángeles, anunció el gremio que en su convocatoria expresó que no cejarán en su lucha por sindicatos para todos, salarios dignos, la protección de Medicaid y la unidad con las familias inmigrantes contra quienes buscan dividirlos.



“Hacemos que Estados Unidos funcione” será el lema que los aúne a todos este jueves en la jornada de protestas.



Trump recién cumplió sus primeros 100 días en el cargo y un creciente porcentaje de estadounidenses afirma que sus políticas de deportación han ido demasiado lejos.



Una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS, arrojó que poco más de la mitad de los entrevistados (52 por ciento) afirma que el mandatario republicano se ha excedido con sus expulsiones de inmigrantes indocumentados, frente al 45 por ciento que opinó lo mismo en febrero.



A su vez un porcentaje similar (52 por ciento) opinó que las políticas migratorias de Trump no han hecho a Estados Unidos más seguro; además un 57 por ciento piensa duda de que el Gobierno federal esté cumpliendo la ley al llevar a cabo las deportaciones.



La fecha del 1 de Mayo, desde su establecimiento por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha por reivindicaciones y de homenaje a los Mártires de Chicago.



El 11 de noviembre de 1887 fueron ahorcados cuatro obreros anarquistas -los Mártires de Chicago- condenados por su participación en la lucha por la jornada de ocho horas de trabajo, en un juicio que, según historiadores, no respetó ninguna norma procesal.



En Estados Unidos, Canadá y otros países no se celebra esta conmemoración sino el Labor Day, el primer lunes de septiembre.