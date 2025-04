La aprobación de Trump en EEUU cae a su nivel más bajo desde el día de su investidura

Donald Trump, presidente de EEUU Credito: Web

22 de abril de 2025.- El apoyo de los estadounidenses al presidente Donald Trump desciende al 42%, lo que supone la cifra más baja desde su regreso a la Casa Blanca en enero, según un sondeo de Ipsos. En total, cerca de tres cuartas partes de los encuestados no querrían que el jefe de Estado intentara presentarse a un tercer mandato en 2028.



En el plano interno, los estadounidenses consideran que las medidas del mandatario son demasiado punitivas hacia algunas universidades. Proclamando luchar contra el antisemitismo, Trump congeló grandes sumas de dinero del presupuesto federal, incluidos más de 2.000 millones de dólares para la Universidad de Harvard.



Además, el 83% de los 4.306 encuestados destacó que el presidente de EEUU debería obedecer las sentencias de los tribunales federales. Esto se produce en el contexto de que varios oficiales de la Administración Trump podrían enfrentarse a cargos penales por desacato por violar una orden.



Sin embargo, los puntos más altos de aprobación se registran en las cuestiones de la inmigración: el 45% aprueba la actuación de Trump, pero el 46% no está de acuerdo.

En cuanto a la política mundial, el 59% cree que Estados Unidos está perdiendo credibilidad en la esfera internacional.



Cabe destacar que el índice de Trump sigue siendo superior al registrado durante la mayor parte de la presidencia de Joe Biden. No obstante, Trump está perdiendo sus puntos de apoyo debido a la política interior y exterior.