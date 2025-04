Juzgado de Barranquilla ordenó embargar las cuentas y empresas de Álex Saab en Colombia

Álex Saab Credito: Web

21-04.-25.-Un juzgado en Barranquilla ordenó el embargo de más de 831 millones de pesos de cuentas bancarias a nombre de Álex Saab, actual ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela y de dos empresas en las que figura como representante legal. La decisión también cobija a su exesposa, la empresaria Cynthia Eugenia Certain Ospina.



La decisión, dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Barranquilla, en el marco de una demanda interpuesta por un banco contra Shatex S.A. y Jacadi de Colombia, empresas ligadas a Saab, así como a su exesposa, la empresaria venezolana Cynthia Eugenia Certain Ospina, quien fungía como subgerente de una de las sociedades.



El juzgado ordenó embargar las sumas que estén —o lleguen a estar— depositadas en cuentas de los demandados, hasta completar los $831.249.994, monto correspondiente a la liquidación del crédito adeudado, según se lee en el documento citado por la revista Semana.



El dinero deberá ser consignado directamente en una cuenta del Banco Agrario de Colombia, tal como lo estipula el fallo.



Además, el juzgado precisó que “dicha medida deberá ser inscrita siempre y cuando sean montos legalmente embargables y éstos no excedan los límites de inembargabilidad conforme al Decreto 564 de 1996 y normas concordantes”, lo que implica una revisión detallada por parte de las entidades financieras involucradas.



Este nuevo golpe legal ocurre menos de un año después de que Saab fuera absuelto, en mayo de 2024, por cargos penales que incluían lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y estafa agravada.



Aunque el fallo fue favorable para él en primera instancia, la Fiscalía anunció que apelará, asegurando que existen pruebas suficientes sobre la creación de un entramado de empresas ficticias para movilizar grandes sumas de dinero con apariencia de legalidad bajo el amparo del comercio textil.



El ente acusador señaló que entre las irregularidades detectadas, las compañías de Saab reportaron un crecimiento del 923 % en sus exportaciones, sin demostrar capacidad operativa real.



“Para exportar necesitaba contar con la capacidad para poder haber generado los insumos para la exportación”, argumentó la Fiscalía, que cuestionó la lógica comercial detrás de esas cifras.



En paralelo, un juez ordenó en enero de 2025 a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) devolver la mansión que Saab construyó en el norte de Barranquilla, incautada por la Fiscalía en 2021. Sin embargo, la SAE advirtió que el inmueble seguirá bajo su control hasta que haya un fallo de fondo.





