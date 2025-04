Evo Morales vuelve a proclamarse candidato presidencial de Bolivia

Evo Morales

20 de abril de 2025.- El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), volvió a proclamarse este sábado candidato presidencial para las elecciones del 17 agosto, aunque todavía no ha anunciado el nuevo partido político con el que se postulará.



El exmandatario participó en una concentración en Entre Ríos, en la zona del Trópico de la región central de Cochabamba, principal bastión sindical y político de Morales, donde llegaron cientos de sus simpatizantes.



"Estamos convencidos que vamos a ganar las elecciones este año, por eso nos tienen tanto miedo, tanta bronca, tantas difamaciones (...) Unidos somos invencibles, movilizados inalcanzables", dijo Morales.



El exgobernante ya fue proclamado candidato a la presidencia del país el 31 de marzo, después de un congreso nacional en el que se creó su agrupación política Evo Pueblo, tras perder el liderazgo del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y haber renunciado a su militancia.



Morales aún no ha dado a conocer con qué partido político se inscribirá para presentarse a las elecciones, pero les ha dicho a sus simpatizantes que "no se preocupen". "Por razones de seguridad no quiero comentarles de la sigla, pero la sigla está garantizada para participar en estas elecciones", ha asegurado.