Bolivia: MAS admite alianza con sectores de derecha

10 de abril de 2025.- El gobernante Movimiento al Socialismo en Bolivia (MAS) admite hoy realizar alianzas de cara a las elecciones generales de agosto próximo con “otras corrientes” más allá de las formaciones políticas de izquierda.



“Hoy en día para mí, por ejemplo, derecha e izquierda es bien complicado hablar, porque hoy tenemos que hablar del pueblo boliviano”, afirmó en entrevista concedida a La Razón Radio el presidente del MAS, Grover García.



La máxima autoridad del instrumento político de las fuerzas nacionales populares sostuvo que, ante la crisis que vive el país “no se dice es esto o es este color”, sino buscar un candidato pensado en resolver la situación “para todos los bolivianos”.



Durante la entrevista rechazó, sin embargo, la idea de un posible acuerdo con precandidatos como Manfred Reyes Villa o Samuel Doria Medina a quienes acusó de “buscar la oportunidad” de tomar el mando del país para “vender” los recursos económicos.



Interrogado acerca de declaraciones formuladas por Fidel Surco, secretario de Relaciones Internacionales del MAS, quien aseguró que la candidatura del presidente Luis Arce estaba consolidada, García aclaró la situación.



“Él es intercultural, tal vez como interculturales han decidido, pero no es una decisión de interculturales, sino esto pasa por manos de todas las organizaciones matrices” (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Csutcb; organización de mujeres Bartolinas Sisa e Interculturales).



“Hasta este momento hay precandidatos -aclaró García-, no hay oficiales. Para ser claro, no tenemos ni para presidente o vicepresidente un nombre oficial”.



Reiteró que los nombres del binomio del MAS se conocerán durante el ampliado convocado para el 3 de mayo en la ciudad de El Alto.



Mencionó entre los precandidatos nominados en distintas localidades y por distintos sectores populares al mandatario Arce, los diputados Jerges Mercado y Daysi Choque; el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, además de él mismo.



El plazo para la presentación de alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluye este 18 de abril, mientras que los binomios de candidatos a presidente y vicepresidente deben quedar definidos el próximo 18 de mayo.



Anunció García que el MAS inscribirá su binomio el 16 de mayo, en la misma fecha que las fuerzas afines al exmandatario Evo Morales pretenden inscribir la candidatura del primer exdignatario indígena de Bolivia.



Sin embargo, Morales quedó la víspera sin sigla para postularse a la silla presidencial tras la ruptura del acuerdo pactado el 20 de febrero último con el Frente Para la Victoria (FPV).



Jefe nacional de esta agrupación política, Eliseo Rodríguez, confirmó este miércoles que el acuerdo con el exmandatario “ya no va”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 455 veces.