Tribunal brasileño desestima recursos de la defensa de expresidente Jair Bolsonaro

Tribunal Supremo Federal de Brasil desestimó recursos presentados por la defensa del expresidente Bolsonaro

26 de marzo de 2025.- El Tribunal Supremo Federal de Brasil desestimó este martes los recursos presentados por la defensa del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), al concluir la primera sesión, para definir si responde penalmente ante la presunta responsabilidad de ser líder de un intento de golpe de Estado, quedando pendiente la decisión para el miércoles 26 de marzo.



Los cinco magistrados de la primera sala de la máxima corte judicial de la nación concluyeron, por unanimidad, desestimar la solicitud de los abogados del expresidente, que alegaron fallas procesales por parte del Ministerio Público.



Entre los elementos que no aceptaron los jueces, fueron los alegatos de los abogados, y aludieron ilegalidad, al fundamentar que el juez instructor Alexandre de Moraes, no debería juzgarle o la existencia de «document dumping» (cuando la Fiscalía presenta mucha documentación que imposibilita el trabajo de la defensa).



Asimismo, los magistrados no aceptaron la fundamentación de la falta de garantías a la defensa para realizar su trabajo y tampoco aceptaron la solicitud de invalidar el testimonio del teniente coronel Mauro Cid (exsecretario personal de Bolsonaro, que resolvió cooperar con la Justicia y contribuyó con la investigación que incrimina al expresidente).



Los magistrados mantuvieron la unanimidad, excepto cuando la defensa de Bolsonaro solicitó que el proceso sea revisado por el plenario del Supremo (el conjunto de los 11 jueces) y no solo por los cinco.



En este sentido, concluyendo cuatro de los jueces que la conformación en número de cinco jueces es la correcta (Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino y Carmen Lúcia Antunes), en tanto el juez Luiz Fux estuvo a favor de que el caso pasara al plenario.



El expresidente fue responsabilizado por la Fiscalía por delitos como intento de golpe de Estado y pertenencia a organización criminal armada. También los jueces decidirán si procesan a otros siete integrantes del llamado «grupo crucial» de preparación del golpe: exministros, altos cargos del Gobierno y altos representantes de las Fuerzas Armadas.