Primer ministro de Groenlandia desaprueba visita de una delegación estadounidense a la isla

Manifestación en frente del consulado de Estados Unidos en Groenlandia bajo el lema "Groenlandia le pertenece a los groenlandeses"

24 de marzo de 2025.- El todavía primer ministro de Groenlandia Múte Egede criticó la visita de una delegación estadounidense al territorio semiautónomo danés, calificándola como “muy agresiva”, mientras aún sobrevuelan las recientes amenazas del presidente estadounidense de invadir unilateralmente el archipiélago.



Múte Egede, cuyo partido independentista de izquierdas se desplomó en favor de un partido liberal emergente, permanecerá en el cargo hasta que se forme un nuevo Gobierno de coalición. Sus declaraciones se producen tras el anuncio de la Casa Blanca sobre la visita de la mujer del vicepresidente de EE.UU., JD Vance, quien viajará a Groenlandia a finales de esta semana con uno de sus hijos.



En la agenda de Usha Vance solo se incluye la visita a una carrera nacional de trineos con perros, con el objetivo de “celebrar la cultura y la unidad de Groenlandia”, según la Administración republicana. Pero también se espera que Mike Waltz, asesor de Seguridad nacional, viaje por separado a una base militar estadounidense de la isla.



En respuesta a ambos planes, Egede ha declarado que esta no es una visita diplomática inofensiva. “¿Qué hace el consejero de Seguridad en Groenlandia? Su único propósito es hacer una demostración de poder, y estas señales no deben malinterpretarse”, añadió.



Jens-Frederik Nielsen, el probable próximo líder del país que actualmente negocia una coalición de Gobierno con el resto de partidos del sistema multipartidista groenlandés, también criticó las acciones de la administración Trump: “El hecho de que los estadounidenses sepan perfectamente que estamos en medio de negociaciones demuestra una nueva falta de respeto hacia el pueblo groenlandés”, dijo.



Las relaciones entre Estados Unidos y Groenlandia se han tensado este año, ya que el presidente estadounidense, Donald Trump, prometió hacerse con el control de la isla “de una forma u otra”, alegando las necesidades de la Seguridad estadounidense como justificación. Ayer, domingo 23, JD Vance criticó a Dinamarca, acusándola de no ser un buen aliado de Estados Unidos.



Las visitas programadas para esta semana no son las primeras realizadas por parte del entorno trumpista. Su hijo, Donald Trump Jr, viajó a Groenlandia en enero, afirmando entonces que el territorio se beneficiaría de ser un Estado norteamericano más. Según encuestas recientes, el 85% de los groenlandeses está en contra de los planes de Trump.