Expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, promete que habrá "ajuste de cuentas" por su extradición a La Haya

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte comparece por vídeo ante la Corte Penal Internacional Credito: AFP

15-03-25.-Sara Duterte, vicepresidenta de Filipinas e hija del expresidente filipino Rodrigo Duterte transmitió este viernes un mensaje de calma de su padre a sus seguidores porque, prometió, habrá “un ajuste de cuentas” por su extradición a La Haya para ser juzgado por el crimen de lesa humanidad de asesinato en petición de la Corte Penal Internacional (CPI).



En un acto ante la prensa, arropada por decenas de seguidores de su padre, Sara Duterte aseguró que el expresidente instó a la calma y le prometió que “habrá un día de ajuste de cuentas para todos», después de que fuera detenido el martes en Manila por una orden de la CPI, y extraditado a La Haya para enfrentar un proceso judicial por los cargos que se le imputan.



“He visitado al expresidente Duterte, está en el ala hospitalaria del Centro de Detención, está de buen humor, bien cuidado, y me ha dicho que echa mucho de menos la comida filipina. Hemos hablado sobre su equipo legal, la familia, y el país”, señaló la hija de Duterte.



La vicepresidenta filipina aseguró que estuvo una hora con su padre al término de la audiencia inicial celebrada hoy en la CPI, en la que el expresidente participó brevemente por videoconferencia y con apariencia de salud frágil.



El tribunal le permitió intervenir desde el Centro de Detención debido al “largo viaje” que acaba de realizar desde Manila, aunque los médicos aseguraron que “está en forma” y “mentalmente consciente”. Su hija añadió que “parecía descansado” cuando le vio esta tarde y que le dijo que «lo único que hacía era dormir y ver la tele”.



“Cuando hablamos, me pidió que me fuera a casa. Me dijo repetidamente: ‘No dejes el país’. Le dije que lo sé, que lo entiendo, que yo tampoco quiero estar aquí, pero desgraciadamente soy la única que tiene un visado Schengen y soy la única abogada. Le dije que cuando podamos reunirnos con el equipo legal, volveré a casa de inmediato y haré mi trabajo”, explicó.



La vicepresidenta hablará hoy con sus hermanos para determinar quién será el siguiente en viajar a La Haya para que “siempre haya un miembro de la familia” en Países Bajos. “No me iré de aquí hasta que no venga otro familiar”, reiteró.



Sobre la detención y extradición de Duterte a La Haya, la vicepresidenta filipina insistió en que “fue realmente un secuestro” porque “los abogados lo llamarían entrega extrajudicial, pero para un familiar como yo, eso fue un secuestro, un traslado forzoso de mi padre a otro país y un arresto ilegal”.



Harry Roque, miembro del equipo legal de Duterte, agregó que pedirán al tribunal determinar si la forma en la que el expresidente fue arrestado en Manila cumple con el protocolo legal y que si, de lo contrario, supondría que la CPI pierde su jurisdicción sobre el caso.



Duterte es sospechoso del crimen de lesa humanidad de asesinato, presuntamente cometido en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019 como parte de su campaña contra las drogas. El crimen fue parte de un ataque “tanto generalizado como sistemático”.



La audiencia de hoy no fue el inicio oficial del juicio, solo una comparecencia para confirmar la identidad de Duterte. La primera sesión, que será para confirmar cargos, tendrá lugar el 23 septiembre, según anunció hoy la CPI.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 625 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)