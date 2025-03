Trump pide al Pentágono “opciones militares” para garantizar el acceso de EEUU al canal de Panamá

Credito: Composición Aporrea-web

14-03-25.-El Gobierno de Trump solicitó formalmente a los funcionarios del Pentágono “opciones militares creíbles” para garantizar el acceso sin restricciones de Estados Unidos al canal de Panamá, una de varias nuevas directivas delineadas en lo que equivale a una revisión importante de las prioridades estratégicas de EE.UU., según un nuevo memorando que fue enviado a altos líderes y revisado por CNN.



El presidente Donald Trump ha insistido repetidamente en que EE.UU. necesita recuperar el canal, especialmente durante su reciente discurso ante el Congreso, pero su administración ahora ha solicitado formalmente opciones militares potenciales para hacerlo, revela el memorando del secretario de Defensa, Pete Hegseth.



Entre las directivas que se instruyó a los funcionarios de defensa ejecutar “inmediatamente” está: “Proporcionar opciones militares creíbles para garantizar el acceso militar y comercial justo y sin restricciones de EE.UU. al canal de Panamá”, de acuerdo con una copia del documento revisado por CNN.



Titulado “Guía Estratégica de Defensa Nacional Provisional”, el memorando representa un cambio notable en las prioridades del Pentágono en comparación con la directiva que reemplaza, la Estrategia de Defensa Nacional de 2022, y se alinea con los objetivos declarados públicamente por Trump, como el uso de activos militares en la frontera de EE.UU., reforzar la presencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental y, de lo contrario, mantener un enfoque casi singular en China.



CNN ha solicitado comentarios al Pentágono sobre el memorando.



NBC informó primero que la Casa Blanca solicitó opciones militares sobre el canal de Panamá.



El memorando también establece que la “principal prioridad” del Ejército de EE.UU. es defender la patria, e instruye al Pentágono a “sellar nuestras fronteras, repeler formas de invasión, incluida la migración masiva ilegal, el tráfico de narcóticos, el contrabando y la trata de personas, y otras actividades delictivas, y deportar a los extranjeros ilegales en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional”, según la copia revisada por CNN.



Trump ha dejado claro que tiene la intención de redirigir el enfoque militar hacia las operaciones fronterizas, pero la guía emitida a los altos funcionarios del Pentágono codifica eso como la máxima prioridad de la nueva administración.



La orden de opciones militares para garantizar el acceso “sin restricciones” de EE.UU. al canal de Panamá probablemente planteará grandes preguntas.



La semana pasada, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acusó a Trump de mentir en su discurso ante el Congreso al decir que EE.UU. había comenzado a recuperar el canal de Panamá.



Mulino escribió en X un día después del discurso de Trump que ninguna de sus conversaciones con funcionarios estadounidenses ha cubierto la recuperación del canal por parte de EE.UU.



“Una vez más, el presidente Trump miente. El canal de Panamá no está en proceso de recuperación, y mucho menos es una tarea que se haya discutido en nuestras conversaciones con el secretario Rubio o con cualquier otra persona”, escribió Mulino.



“Rechazo a nombre de Panamá y de todos los panameños esta nueva afrenta a la verdad y a nuestra dignidad como Nación”, continuó Mulino.



Los comentarios de Trump se produjeron después de que la firma estadounidense BlackRock y un consorcio de inversores anunciaran un acuerdo para comprar dos puertos en cada extremo del canal a una empresa con sede en Hong Kong cuya propiedad parecía haberse convertido en el foco de preocupación de Trump.



Desde su entrega en 1999, el canal ha sido operado por Panamá, no por China, a pesar de las afirmaciones de Trump.



Sin embargo, la referencia del memorando del Departamento de Defensa a opciones militares encaja con el tema más amplio de un documento de planificación que parece destinado a reforzar los objetivos declarados públicamente por Trump.



Señales de reducción en la presencia europea

La guía provisional en el memorando también señala una clara intención de reducir la presencia militar de EE.UU. en Europa y limitar la asistencia a Ucrania.



“Los estadounidenses quieren aliados, no dependientes”, escribió Hegseth.



Trump ha pedido a los aliados de la OTAN que aumenten el gasto en defensa al 5% del producto interno bruto (PIB), un número que Hegseth repitió en su primera visita oficial a Bruselas el mes pasado. Entre los miembros de la OTAN, solo Polonia gasta más del 4%, mientras que EE.UU. gasta menos del 3,5% de su PIB en defensa.



Hegseth pidió a la OTAN que se haga cargo de “la defensa convencional de Europa, incluso liderando los esfuerzos para armar” a Ucrania. EE.UU. proporcionará “disuasión nuclear extendida” mientras compromete solo las fuerzas convencionales que no se requieren a nivel nacional o en la región del Indo-Pacífico.



El lenguaje refleja de cerca lo que el exsecretario de Defensa interino Christopher Miller escribió en el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, que pedía “confiar en Estados Unidos principalmente para nuestra disuasión nuclear… mientras se reduce la postura de fuerza de EE.UU. en Europa”.



Algunos de los principales aliados de Trump, incluido el asesor principal Elon Musk, han pedido abandonar la OTAN por completo. Durante el fin de semana, Musk apoyó la salida de EE.UU. de la OTAN, diciendo en las redes sociales: “Realmente deberíamos. No tiene sentido que Estados Unidos pague por la defensa de Europa”.



Pero las mismas demandas de compartir la carga y disminuir la dependencia de EE.UU. no se hacen a Israel ni a los estados árabes sunitas, algunos cuyos líderes, incluidos Mohammed bin Salman de Arabia Saudita y Mohammed bin Zayed Al Nahyan de los Emiratos Árabes Unidos, se han acercado personalmente a Trump.



La guía provisional de Hegseth pide “proporcionar ayuda militar” a Israel y “continuar armando a los socios del golfo Arábigo” como parte de una estrategia para fortalecer la disuasión en la región. La guía también pide una mayor cooperación militar entre Israel y los estados del golfo Sunita.



Dicha cooperación rara vez se hace pública debido a las sensibilidades diplomáticas, pero fue muy evidente en una defensa conjunta de Israel contra un ataque con misiles iraníes en abril pasado. La administración Trump también impulsa la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, tras haber logrado normalizarlas entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein.

La fuente original de este documento es:

CNN (https://cnnespanol.cnn.com/2025/03/13/eeuu/pentagono-opciones-militares-acceso-canal-de-panama-trax)