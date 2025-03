(VIDEO) Washington D.C. comienza a desmantelar la plaza el 'Black Lives Matter' cerca de la Casa Blanca

11-03-25.-Las cuadrillas comenzaron a retirar las enormes letras “Black Lives Matter” pintadas sobre la calle a una cuadra de la Casa Blanca.La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, anunció el cambio la semana pasada en respuesta a la presión de activistas republicanos en el Congreso. Se espera que el trabajo tome alrededor de seis semanas y las palabras serán reemplazadas por un conjunto no especificado de imágenes patrocinadas por la ciudad.Pintar esas palabras fue un acto de desafío patrocinado por el gobierno durante el primer mandato del presidente Donald Trump. La remoción equivale a un reconocimiento público de cuán vulnerable es ahora el Distrito de Columbia, ahora que Trump ha regresado a la Casa Blanca y los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso.Bowser, una demócrata, ordenó que se pintara la frase y renombró la intersección como Plaza Black Lives Matter en junio de 2020. Esto ocurrió después de días de protestas caóticas en ese lugar por la brutalidad policial tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis. Bowser se enfrentó con Trump sobre su manejo de las protestas.Pero ahora la alcaldesa tiene poco poder para defender la limitada autonomía de D.C. Bowser dijo la semana pasada en la red social X que, “el mural inspiró a millones de personas y ayudó a nuestra ciudad a atravesar un período doloroso, pero ahora no podemos permitirnos distraernos por interferencias legislativas sin sentido. Los devastadores impactos de los recortes de empleo federales deben ser nuestra principal preocupación”.Mientras las cuadrillas comenzaban los trabajos, algunos se reunieron para presenciar el momento.“Necesitaba estar aquí hoy. No puedo simplemente dejar que esto desaparezca,” dijo Starlette Thomas, una residente de 45 años de Bowie, Maryland, que asistió a las protestas de Floyd en 2020. En la plaza, Thomas tomó discretamente un trozo de pavimento y dijo que sostenerlo la hacía sentir feliz y triste a la vez.“Para mí, llevarme un pedazo de eso significa que no se ha ido”, dijo. “Es más que ladrillo y mortero”.También estaba en la escena Megan Bailiff, CEO de Equus Striping, la empresa de marcado de pavimentos que originalmente pintó las letras.Bailiff calificó el desmantelamiento de la Plaza Black Lives Matter como “históricamente obsceno” y dijo que su presencia era “más significativa en este mismo momento de lo que ha sido en este país”.La extrema derecha celebró el cambio en internet. El provocador conservador Charlie Kirk visitó el sitio para aclamar “el fin de esta histeria racial masiva en nuestro país”.En el segundo mandato de Trump, Bowser ha trabajado para evitar conflictos y minimizar cualquier punto de controversia. Viajó a Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, para reunirse con él después de las elecciones y ha enfatizado públicamente sus puntos de acuerdo.Hace poco, Trump revivió un frecuente punto de campaña sobre querer una “toma de control” federal de la capital del país, y ha dicho que Washington está plagado de crimen, grafitis y campamentos de personas sin hogar.Bowser se ha negado a comentar sobre los informes de que la Casa Blanca está preparando una orden ejecutiva dirigida a Washington. Ella dijo públicamente que la mayor amenaza para la autonomía del Distrito eran “algunas personas en el Congreso”.Los republicanos en el Congreso han amenazado repetidamente con interferir en los asuntos de la ciudad de grandes y pequeñas maneras. Una medida actualmente ante el Congreso, llamada Ley Bowser, busca revocar completamente la ley de 1973 (Home Rule Act), que otorga a la ciudad capital autonomía limitada.