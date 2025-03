Alemania: huelga paraliza al aeropuerto de Hamburgo

Se paraliza aeropuerto de Hamburgo, Alemania por huelga de trabajadores

«Sin ningún aviso, el sindicato ver.di ha convocado a los trabajadores del aeropuerto de Hamburgo a una huelga inmediata este 9 de marzo. Por este motivo, el aeropuerto está cerrado y no habrá salidas ni llegadas durante todo el día», informó la administración del aeropuerto de Hamburgo en la red social X.



Este domingo, la terminal aérea se vio en la necesidad de cerrar sus operaciones, debido a una huelga no anunciada por parte del segundo sindicato más grande de Alemania “Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft”, también conocido como Ver.di, principal organización nacional del sector servicios.



En una declaración emitida el sábado, Ver.di anunció que sus afiliados dejarían de trabajar el 10 de marzo en los aeropuertos de Múnich, Stuttgart, Karlsruhe/Baden-Baden, Francfort del Meno, Colonia/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Weeze, Hannover, Bremen, Hamburgo, Berlín-Brandeburgo y Leipzig-Halle, para luchar por mejores condiciones de trabajo, más tiempo libre y salarios justos para todos los empleados.



Tras dos jornadas de negociaciones, según la organización no ha habido alguna oferta adecuada por parte de la patronal.



No es la primera vez que el sector de trabajadores aeroportuarios incita a una huelga del personal para reclamar sus derechos en pro de mejores condiciones laborales, como la que ocurrió durante 24 horas por estas mismas fechas del pasado año en el aeropuerto de Frankfurt, el más transitado del país.