USAID suspende a casi todos sus empleados y despedirá a 1600 funcionarios

Empleados de la USAID salen de la sede al recoger sus pertenencias

26 de febrero de 2025.- La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), sumida en un megaescándalo tras revelarse el uso irregular de sus fondos, notificó en un comunicado en su sitio web a sus empleados que, a partir del pasado domingo todo el personal contratado directamente por la organización, con excepción del personal designado responsable de funciones de misión crítica, liderazgo central y/o programas especialmente designados, será puesto en licencia administrativa a nivel mundial.



Asimismo, la agencia también informó que está comenzando a implementar una reducción de personal que afectará a aproximadamente 1.600 funcionarios que prestan servicio en los Estados Unidos.



Siguiendo estas instrucciones, el personal de la agencia tendrá solamente 15 minutos para recoger sus pertenencias personales del Edificio Ronald Reagan (RRB), sede de la organización, este jueves y viernes.



La decisión, explica la agencia, son el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Usaid, la Administración de Servicios Generales (GSA), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y el Departamento de Estado (DoS).



Todo el personal será sometido a una inspección con magnetómetro y máquina de rayos X al ingresar. Luego, la agencia comunicó que el personal será escoltado a su espacio de trabajo, donde se le permitirá recoger sus artículos personales.



Se advirtió a los empleados que si no se presentan durante los horarios asignados, sus pertenencias serán almacenadas en un almacén federal y podrían dañarse o perderse.



También, los funcionarios deberán traer sus propias cajas, bolsas, cinta adhesiva y/u otros contenedores para retirar sus artículos personales; estos artículos no se proporcionarán.



Solo podrán retirar artículos personales y no podrá recuperar ni retirar ningún documento, material u otro artículo que sea propiedad del Gobierno, reza el comunicado.



La decisión de reducir la plantilla se produce luego de que miles de empleados de Usaid fueran despedidos, dejando solo alrededor de 300 empleados en la agencia.



Dicha organización ha participado en el apoyo económico de planes desestabilizadores contra los Gobiernos de Cuba y Venezuela.



El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, indicó que la Usaid empleó más de 120 millones de dólares para respaldar varios proyectos con el objetivo de desestabilizar la isla caribeña, y repudió la constante presión y asedio económico de Estados Unidos hacia la población cubana.



Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció en una entrevista que la Usaid canalizó más de 1.600 millones de dólares a un sector de la oposición para financiar planes violentos contra el Gobierno de Nicolás Maduro, bajo la fachada de ayuda humanitaria durante la pandemia.