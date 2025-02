La ultraderecha alemana se sitúa en el segundo puesto en las encuestas electorales pero sin aparente opción de gobernar

Partido de ultraderecha AfD sería la segunda fuerza política, según últimos sondeos Credito: Web

22-02-25.-Los candidatos prosiguen su campaña prácticamente hasta el último momento, ante la inexistencia de una jornada de reflexión, y el sábado -un día antes de los comicios- el canciller Olaf Scholz participará en un mitín en Potsdam (este de Alemania), mientras que el gran favorito de todas las encuestas, el cristianodemócrata Friedrich Merz, estará en una acto en Múnich (sur del país).



Merz estará junto con el primer ministro bávaro y presidente de la Unión Socialcristiana (CSU), Markus Söder.



Las encuestas de intención de voto apuntan a que la Unión Cristianodemócrata (CDU), junto con la CSU, alcanzarán holgadamente el primer lugar y que el Partido Socialdemócrata (SPD) de Scholz se verá incluso relegado al tercero por la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que tendrá también un acto mañana en el barrio berlinés de Lichtenberg.



Sinembargo, Olaf Scholz, y el aspirante de la Unión Democristiana (CDU), Friedrich Merz expresaron, en un debate ocurrido ayer por televisión (el último antes del ‘día D’), que no pactarían con Alternativa para Alemania (AfD). Así, a pesar de estar en segunda posición en los sondeos, no parece que vaya a poder alcanzar los apoyos suficientes para gobernar.



Sin embargo, el copresidente del SPD Lars Klingbeil recordó este viernes en un acto en Osnabrúck (este del país) que todavía el 27 por ciento de los electores no ha decidido su voto.



«Al final será un resultado apretado», dijo Klingbeil.



«Olaf Scholz es la persona adecuada en la cancillería y lucharemos hasta el domingo a las 18:00 horas», agregó haciendo alusión a la hora en la que cerrarán los colegios electorales.



En la última encuesta publicada por los canales ntv y RTL la CDU/CSU alcanza un 27 %, un punto menos que la semana anterior, y el SPD también pierde un punto y queda en el 15 %.



La AfD subió un punto para alcanzar el 21 % y los Verdes se mantienen en el 13 %.



Para los otros partidos la recta final de la campaña ha sido una lucha por la supervivencia.



La Izquierda, que se había dado hace unas semanas por desahuciada, ha tenido una gran remontada y ahora alcanza el 8 % en la encuesta de ntv y RTL.



Las otras encuestas recientes también ven a La Izquierda por encima del umbral del 5 %, con lo que es bastante probable que logre representación parlamentaria.



El Partido Liberal (FDP) también ha tendido una tendencia al alza y ahora alcanza justo el 5 % en la últimas dos encuestas, aunque todas las otras lo veían fuera del parlamento.



La situación de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), un partido resultante de una escisión de La Izquierda, es exactamente al revés.

Su tendencia es a la baja y la encuesta de ntv y RTL le dan sólo un 3,0 %. El valor máximo que alcanza esa formación en las últimas encuestas es del 5,0 %.



*Con información de EFE