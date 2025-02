Partido Podemos de España confirma que apartó a Juan Carlos Monedero tras conocer dos testimonios de violencia sexual

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero en una imagen de archivo Credito: Efe

21-02-25.- Podemos ha confirmado que apartó a uno de los fundadores del partido, Juan Carlos Monedero, de la actividad de la formación tras conocer dos testimonios contra él de violencia sexual en septiembre de 2023.



Fuentes de Podemos han explicado a EFE que la secretaría de feminismos del partido recibió en esas fechas un correo electrónico con el testimonio de una mujer que denunciaba comportamientos de Monedero que podían llegar a ser violencia sexual y que reclamaba por ello una actuación interna.



El partido trasladó ese escrito a la Comisión de Garantías, que ofreció a la denunciante una vía «confidencial y segura» para aportar testimonios concretos de los hechos, pero estas mismas fuentes de Podemos aseguran que no hubo respuesta por parte de la mujer.



Por otro lado, en las mismas fechas, varios miembros de la dirección del partido recibieron el testimonio de otra mujer que denunciaba ser víctima de violencia sexual por parte de Monedero y que pedía expresamente que éste dejara de participar en los actos de la organización.



Dejaron de convocarle a actos de Podemos

Tras tener conocimiento de ambos testimonios, Podemos afirma que actuó «desde el primer minuto» y dejó de convocar a las actividades del partido a Monedero, que desde 2015 no ocupaba ningún cargo en la dirección y que en mayo de 2023 renunció voluntariamente al cargo de presidente del Instituto República y Democracia (antes Instituto 25M), vinculado a la formación morada.



En este sentido, desde Podemos subrayan que la prioridad de la organización «ha sido en todo momento cumplir con su obligación de ser un espacio seguro para todas las mujeres, además de reconocer a aquellas que han ofrecido su testimonio y respetar sus decisiones», y reitera su compromiso de «actuar de forma contundente ante cualquier indicio de violencia».



Monedero denuncia una «persecución»

Por su parte, Monedero ha denunciado una «persecución» tras la publicación de varias informaciones sobre esas denuncias, aunque ha reconocido que aún tiene que aprender sobre feminismo y sobre «empatía relacional».



En un mensaje publicado en su canal de Telegram, Monedero carga contra una de las personas que ha desvelado para un medio de comunicación supuestos acosos sexuales y se defiende ante estas acusaciones.



«Ya sabemos desde Julian Assange que hay acusaciones que son eficaces. Porque desaparece la presunción de inocencia y le corresponde al acusado probar que no es culpable. Pero eso forma parte de una persecución, no de un comportamiento correcto», dice.



Monedero señala que «por fortuna, los delitos están delimitados por la ley» y, en este sentido, subraya que «cualquier relación no puede ponerse bajo sospecha ni cualquier comportamiento ser sospechoso de punible».



Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Monedero fue uno de los fundadores de Podemos, partido en el que sigue militando en la actualidad, y desde julio de 2022 es investigado por blanqueo y falsedad documental, en relación con el cobro de 425.000 euros por un informe de asesoría sobre ámbitos financieros de los países del ALBA.

