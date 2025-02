(VIDEO) Trump sobre si permitirá que Venezuela exporte derivados del petróleo a través de Chevron: "Tal vez no"

19-02-25.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este martes que está considerando suspender la licencia que permite a la petrolera Chevron operar en Venezuela y aseguró que no entiende por qué el país recibe "miles de millones" por esa operación.En una rueda de prensa desde Mar-a-Lago (Florida), Trump aseguró que su Administración está examinando esa exención que permite a Chevron operar en Venezuela pese a las sanciones. "¿Por qué hicieron eso, por qué ir al enemigo y darles miles y miles de millones?", se preguntó el mandatario."Estamos teniendo discusiones dentro de nuestro propio gobierno. Es un poco temprano, pero no comprábamos (petróleo) de ellos, pero cuando Joe Biden llegó, por la razón que sea, comenzó a comprar petróleo allí, pese a que tenemos más oro líquido que nadie. Le pagaron una fortuna a Venezuela", añadió."Lo estamos examinando muy en serio, pero solo llevo aquí tres semanas", insistió Trump a una pregunta sobre si mantendrá la licencia que permite a Chevron operar pese a las sanciones económicas impuestas al Gobierno de Nicolás Maduro.La licencia de Chevron ha sido cuestionada también por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por ser una importante fuente de financiación en dólares para el Gobierno de Maduro, que Washington no considera el vencedor legítimo de las elecciones de julio de 2024.Trump recordó este martes que desde que llegó al poder hace un mes, Caracas no aceptaba inmigrantes indocumentados de nacionalidad venezolana, pero tras el viaje de su enviado especial Richard Grenell a finales de enero se han reanudado o esas repatriaciones de inmigrantes, una prioridad en estos primeros días de mandato del republicano.