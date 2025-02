Joseph Stiglitz: gravar megafortunas, respuesta a política de Trump

Joseph Stiglitz

14 de febrero de 2025.- El mundo debe responder a la decisión de Estados Unidos de no participar en los distintos frentes para recaudar dinero de la tributación de las grandes fortunas, sostuvo Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía.



“Si Estados Unidos no paga los impuestos en los países donde sus empresas actúan y si decide no entrar al programa de Naciones Unidos a nivel global, es un abuso de derechos humanos a nivel básico y el resto del mundo debería responder: ‘Vamos a imponer impuesto a las multinacionales’”, declaró.



"Creo que tenemos que buscar responder de manera creativa a lo que es un gobierno disfuncional en Estados Unidos", agregó.



Stiglitz participó en un foro de justicia fiscal y solidaridad, el primero en su tipo que se llevó a cabo ayer en Ciudad del Vaticano y al que acudieron ministros de Finanzas y líderes que buscan que las compañías multinacionales y los multimillonarios que concentran la riqueza en el mundo realicen contribuciones a los sistemas fiscales nacionales más acordes a sus niveles de rentabilidad.



"Ahora que tenemos algo patente y Estados Unidos no va a negociar, el resto del mundo debe negociar", mencionó Stiglitz.



Dijo que la elusión fiscal es el resultado de la globalización, porque existe la libertad de mover fondos de un lado a otro.



"Tenemos que cambiar esta arquitectura fiscal global, no se puede hacer si no se trabaja a nivel mundial", reiteró.



Aseveró que los flujos ilícitos son de gran envergadura, además que se están permitiendo actividades contrarias a la ley. "La corrupción es algo que hemos visto durante años en Estados Unidos y este es uno de los problemas que vemos".



Comentó que el resultado de la evasión fiscal es que los ricos se convierten en ultrarricos, lo que aumenta la desigualdad.



Stiglitz, también copresidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), que participó en la organización del foro, destacó que el sector digital representa los impuestos del futuro.



"Si las actividades económicas en un mundo digital se brindan ahí donde están los consumidores, no sólo donde están los gigantes digitales, donde esconden sus fondos, la tributación digital debería ser una forma clave y la principal de la tributación en el mundo del futuro."



Bolsa para la pobreza



José Antonio Ocampo, ex ministro de Finanzas de Colombia, quien asistió al evento, comentó en entrevista con este diario que los impuestos "justos" y adicionales al impuesto sobre la renta (ISR) a las empresas multinacionales y a las personas que gozan de grandes fortunas, generarían una bolsa multimillonaria –que ha sido calculada entre 200 mil millones y 250 mil millones de dólares al año– , que permitiría apoyar programas para erradicar la pobreza en países en vías de desarrollo y en África, donde se registra más de la mitad de la pobreza global.



"Hay muchas exenciones en los países, pero los corporativos trasladan gran parte de su utilidad a paraísos fiscales o a sitios de baja tributación que no pagan los impuestos justos (correspondientes a) dónde operan", comentó.



Recordó que el impuesto a la riqueza es un acuerdo discutido por los países que integran el Grupo de los (G-20), que se espera que sea ratificado y que también forma parte de la convención tributaria que se empieza a negociar con la ONU (https://bit.ly/42UYczr). A su vez, será tema de la conferencia de financiamiento para el desarrollo que tendrá lugar a mediados del año en Sevilla, España.



"Estados Unidos no va a cooperar en estas tareas, pues así lo manifestó la administración Biden, Sin embargo en la medida que haya una convención tributaria internacional que permita que se graven correctamente las multinacionales, eso sí va a incluir a las empresas de EU en los países en los que opera", dijo.



En el evento, el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de Su Santidad, declaró que es imperativo que se promueva el pago de impuestos para asegurar una distribución equitativa.



Inhibiría la inversión: Slim



El pasado lunes, el magnate Carlos Slim, aseguró que aplicar un impuesto a las grandes fortunas inhibiría la inversión, lo que impediría que la economía crezca a tasas de interés superiores a 3 por ciento y que suba el ingreso promedio.



"El chiste es que el capital que se tenga se invierta y se dé empleo y se trabaje y se genere actividad económica (...) Supón que pones un impuesto a las grandes fortunas, ¿Qué va a hacer el de (la fortuna)? Se la va a llevar a otro lado a invertir. Se va a desanimar a invertir. Lo que necesitamos es que el empresario le atore y que le atore y no esté con inseguridad económica y jurídica. El empresario y el inversionista extranjero", expresó.



El magnate señaló que si en 24 años, que son cuatro sexenios, la economía mexicana crece 5 por ciento anual, el ingreso promedio sería de 36 mil dólares, es decir, el triple de lo que es actualmente.