Argentina: una marcha contra la vulneración de derechos de 24 horas

14 de febrero de 2025.- Marcharemos durante 24 horas alrededor de la Pirámide de Mayo, con banderas y consignas, para exigir al Gobierno de Javier Milei que cese la persecución y la vulneración de derechos humanos, aseveró hoy el dirigente sindical argentino Daniel Catalano.



En diálogo con Prensa Latina, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en esta capital resaltó la importancia de la 44 Marcha de la Resistencia que comenzará a las 17:00, hora local.



Esta tarde, integrantes de las Madres de Plaza de Mayo, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y de diversidad, se congregarán frente a la Casa Rosada y permanecerán allí hasta mañana a las 15:00, cuando realizarán un acto de cierre.



Una memoria que arde, una lucha que no se apaga y ¡Ni un paso atrás, la Patria se defiende!, son dos de las consignas que acompañarán a los participantes.



Realizada por primera vez en 1981, la marcha tuvo como objetivos en aquel entonces denunciar los horrores perpetrados por la última dictadura cívico-militar en este país (1976-1983) y demandar la aparición con vida de las víctimas.



Según Catalano, la convocatoria de hoy surge de la articulación de varios sectores para rechazar el desguace del Estado y de las políticas de derechos humanos que tiene lugar en la actualidad.



El Gobierno despidió al 50 por ciento de los trabajadores de esa área y dejó sin personal a los antiguos centros clandestinos de detención, donde recibimos a estudiantes y a la comunidad en general, hacemos capacitaciones y otras actividades para crear conciencia sobre lo sucedido en esos lugares de exterminio, comentó.



El régimen de aquellos años detuvo, torturó, asesinó y desapareció a 30 mil ciudadanos, además de separar a cientos de niños de sus padres y familiares.



Por otra parte, el titular de ATE Capital alertó sobre las medidas que afectan la realización de los juicios por crímenes de lesa humanidad y condenó la liberación de genocidas.



Algunos con prisión domiciliaria y tobilleras están saliendo a la calle. También cerraron el centro cultural Haroldo Conti que era un ámbito abierto desde el cual se generaba un mayor nivel de conocimiento sobre lo que fue la dictadura. Están desmantelando todo lo relacionado con la memoria, la verdad y la justicia, aseveró.



Asimismo, condenó las acciones contra sobrevivientes de ese período y los intentos de cambiar la percepción sobre el rol de agrupaciones como los Montoneros y de entidades defensoras de derechos.



Todo esto se da en un contexto marcado por un Gobierno que tiene como vicepresidenta a una negacionista (Victoria Villarruel). Quisieron poner todo en tensión, pero hubo una respuesta inmediata de los ciudadanos que se reflejó en iniciativas como un abrazo al centro de memoria establecido en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y un festival en la puerta del Conti, apuntó.



Ahora vamos a la Marcha de la Resistencia en una articulación muy grande con los organismos de derechos humanos, las Madres, Hijos, familiares de las víctimas, integrantes de la Confederación General del Trabajo, la Central de Trabajadores (CTA), la CTA Autónoma, agrupaciones sociales y otras, añadió.



Por otra parte, se refirió a la concentración realizada el 1 de este mes en respaldo al movimiento Lgbtiq+ (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer y otros), atacado por Milei durante el Foro Económico de Davos.



Más de un millón de personas salió a rechazar las posiciones del presidente y la iniciativa de hoy está atada a todo eso. Además, queremos llegar con mucha fuerza al 8 de marzo, cuando habrá una movilización multitudinaria de nuestras compañeras. Después, el 24 (Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia), nos congregaremos en rechazo a las políticas de Milei, explicó.



Catalano afirmó que Argentina vive un momento marcado por violaciones como los despidos, la paralización de la obra pública y de la construcción de viviendas, el desfinanciamiento de la salud y la educación, entre otras.



Tenemos más de un millón y medio de chicos que comen una vez por día y más de cuatro millones de adultos mayores con una jubilación mínima que no alcanza. Existe una gran pérdida del poder adquisitivo y el Estado les quitó la posibilidad de adquirir medicamentos. Muchos están en una situación de vulnerabilidad y los alimentos se pudren en los depósitos. Es brutal lo que hace Milei, comentó.



Aunque los trabajadores estatales se encuentran entre los sectores visiblemente afectados, Catalano indicó que los más perjudicados son los niños y los ancianos.



El daño causado a las pequeñas y medianas empresas es tan grande que no podemos dimensionarlo ni precisar la cantidad de gente que fue despedida en todo el país. Nosotros perdimos 37 mil puestos laborales en casi 14 meses y esto aumentará pues ya anunciaron decretos con más expulsiones, dijo.



Además, acusó a los medios hegemónicos de comunicación de justificar las políticas del mandatario y ocultar lo que realmente sucede.



El dirigente sindical aseguró que ATE Capital estará presente en todas las acciones que se convoquen desde el pueblo y anunció que el 18 de marzo acompañará un “piquetazo” de organizaciones sociales.



También los afiliados acudirán a un acampe de 15 días que tendrá lugar el próximo mes en la exESMA.



De acuerdo con Catalano, las marchas de los distintos colectivos son cada vez más masivas y contundentes, interpelan a la sociedad y establecen límites al Gobierno.



Además, consideró necesario dar mayor visibilidad a los atropellos contra el pueblo mapuche y los incendios de los últimos días en Corrientes y la Patagonia.



También alertó sobre las consecuencias negativas de que Argentina se aísle por decisiones como salir de la Organización Mundial de la Salud.



Quieren estar muy pegados a Estados Unidos e Israel que colonizan, exterminan poblaciones, apoyan la guerra, quieren desaparecer el pueblo palestino, promueven los ataques de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a Rusia y pretenden cambiar las reglas de juego, indicó.



Para nosotros es importante que la comunidad internacional entienda que hay un rechazo masivo a las políticas de Milei, aunque los medios hegemónicos no lo muestren, no reflejen cómo viven las personas ni las agresiones de grupos organizados a los homosexuales después de los pronunciamientos del presidente en Davos, señaló.



Ojalá haya cada vez menos gente que piense como él y más personas que militen y defiendan la necesidad de la igualdad social, concluyó.

