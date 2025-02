(VIDEO) Europa advierte a Trump: "no puede haber ningún acuerdo sin la Unión Europea y Kiev"

13-02-25.-El razonamiento -después de la llamada telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin, que marca el inicio formal de las negociaciones de paz- no cambia."Europa debe poder sentarse en aquella mesa, porque no hay acuerdo posible sin nosotros", afirmó la Alta representante de la UE, Kaja Kallas, en una entrevista con European Newsroom, el consorcio de agencias del que forma parte ANSA.Un concepto reafirmado por los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania, y España reunidos en París, según los cuales es obviamente necesaria la presencia también de Ucrania.El resultado de las discusiones, especialmente si se llega a un acuerdo, "influirá mucho" en el Viejo Mundo en general y la Unión Europea en particular, por lo que el objetivo -argumentó Kallas- es hora de "construir la relación con la nueva administración estadounidense", para poder ingresar en el juego.La Conferencia de Munich - lugar altamente simbólico, porque dio origen a la apaciguación de Neville Chamberlain hacia Adolf Hitler en 1938- en los próximos días tendrá lugar una gira de encuentros, desde el G7 hasta el Quint.El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, hasta ahora invitado confirmado, tenía - según trascendió- en programa encuentros con las cumbres de la UE."La situación está evolucionando rápidamente", explicó una fuente europea.La clave es saber si Estados Unidos y la UE podrán encontrar una síntesis."Vemos algunas cosas de manera diferente, pero quizás más clara que aquellos que viven muy lejos", subrayó Kallas, precisando haber explicado al vicepresidente estadounidense JD Vance -durante lo que calificó de "una excelente reunión"- que Europa "debe ser escuchada" porque, cualquiera sea el acuerdo, "debe ser implementado por los europeos y por los ucranianos y no se puede avanzar sin nosotros ni ellos".Es un hecho que Trump fue por su camino y el espectro de una nueva Yalta, esta vez a dos, se cierne amenazadora para Europa.Los ojos se vuelven ahora hacia el presidente francés, Emmanuel Macron, y el premier británico, Keir Starmer. El mandatario galo fue el primero en plantear la hipótesis de "botas europeas sobre el terreno" en Ucrania, con objetivos que aún no se aclararon. Londres entró a formar parte de la conversación.En la residencia del secretario general de la OTAN se convocó luego una cena donde participaron, además de Mark Rutte, Zelensky, Francia y Gran Bretaña, las cúpulas de la UE, Italia, Alemania, Polonia y Dinamarca, en representación de los países nórdicos.Una fuente aliada confirmó que este es el "perímetro" dentro del cual se lleva a cabo la discusión sobre la posible misión de disuasión en Ucrania. Hay un pero. Sin los detalles del acuerdo es difícil avanzar. Por decir una cosa. ¿El contingente tendría la vía libre de la ONU -por lo tanto, con el consentimiento de Rusia- o estaría en oposición a Moscú? No es una diferencia de poca importancia.Estados Unidos dice que quieren una Ucrania "soberana y próspera". Sin embargo, si no puede entrar en la OTAN y Moscú puede conservar los territorios conquistados, con todo ello el jefe del Kremlin corre el riesgo de asumir los contornos de una victoria bastante clara.