Ecuador cierra fronteras con Perú y Colombia previo a comicios presidenciales

Frontera de Ecuador con Colombia

8 de febrero de 2025.- Ecuador cerró sus fronteras el sábado en la víspera de los comicios presidenciales, con lo que el ingreso de extranjeros estará restringido hasta el lunes en las zonas limítrofes con Colombia y Perú para resguardar la seguridad del proceso, según la disposición presidencial.



El domingo, más de 13,73 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir a quien gobernará el país en los próximos cuatro años.



Desde horas de la madrugada se observó presencia de militares en el puente internacional de Huaquillas en la frontera sur con Perú. También se reforzó la seguridad en pasos alternos y en la frontera oriental con ese país, según reportaron medios locales. En el norte, con Colombia, la situación es similar en el puente de Rumichaca.



Andrea Samaniego, operadora de la Cooperativa de Transporte Internacional Fronteriza Asociada, dijo el sábado en un contacto telefónico con The Associated Press que una de las dos unidades que diariamente se transportan hacia Perú, con capacidad para 50 pasajeros, pudo salir esta mañana hacia el vecino país.



“Salir del país pueden todos, pero ingresar a Ecuador solo ecuatorianos, nada de extranjeros”, aseveró.



Medios locales ratificaron que el paso peatonal se permite solo a los ecuatorianos que porten sus documentos en regla.



Ecuador ha intensificado en los últimos días los patrullajes en puertos marítimos, comerciales, artesanales, pesqueros y otros para la prevención de actividades ilícitas, había señalado con anticipación el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. También incrementó la vigilancia del espacio aéreo.



El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió un decreto el martes disponiendo las medidas sustentándose en un informe reservado de inteligencia para evitar, según dijo, “posibles amenazas y riesgos que puedan atentar contra el orden constituido, el normal funcionamiento de los sectores estratégicos, la soberanía y el desarrollo del Sufragio General”.



La embajada de España en Ecuador hizo la víspera un llamado a sus ciudadanos en el país andino a “actuar con prudencia” y recordó el cierre de fronteras dispuesto entre el 8 y 10 de febrero, señaló en su cuenta de X, antes Twitter.



En los comicios compiten 16 candidatos, pero según las últimas encuestas, los favoritos a disputar el poder en primera línea son Noboa y la opositora de izquierda, Luisa González, abanderada del ex presidente Rafael Correa (2007-2017).



Está previsto que la tarde del sábado se inaugure el voto en el exterior para el que están habilitados 456 mil 487, ecuatorianos.