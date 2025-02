Argentina: Un aluvión de orgullo para rechazar al fascismo

«La marcha fue multitudinaria. Es la expresión de una sociedad que no va a renunciar a la diversidad y a la igualdad. La sociedad en unidad le dijo basta al odio, a la discriminación y a la violencia del gobierno de Javier Milei», dijo María Rachid, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans ( FALGBT), al cierre de la movilización.

En Hipólito Yrigoyen y Cevallos se convocaron las organizaciones sindicales, entre ellas, la columna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Esta semana, la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Carla Gaudensi participó de la reunión junto a las Madres de Plaza de Mayo donde se decidió la convocatoria de la central obrera a la marcha. "Fue importante que Taty Almeida en representación de las Madres esté reunida con la CGT, (tal como sucedió el 24 de marzo del año pasado). Ese mismo día uno de sus secretarios generales anunció que se iba a movilizar el 1 de febrero. Esta convocatoria salió desde el espacio de las mujeres de la CGT, por lo tanto fue la convocatoria de toda la central obrera. Hay que entender que somos vanguardia en el mundo en materia de derechos que mejoran nuestra democracia. Lo único que quiere hacer este presidente es intimidarnos y que retrocedamos. Es un gran puntapié que la sociedad haya salido masivamente, van a ser meses donde nos vamos a encontrar en la calle», expresó Gaudensi a Tiempo y Presentes.

Foto: Maximiliano Luna / NA

Defender la democracia

En la cabecera de la marcha estaban los colectivos LGBT, las travas y trans, las madres y padres de hijes trans, pero también las personas que viven con discapacidad, las migrantes y las racializades, y les trabajadores del Hospital Bonaparte. Es decir, estaban muchas de las personas que a diario son estigmatizadas, atacadas y despreciadas por el gobierno de La Libertad Avanza.

Las consignas reunieron todo tipo de demandas: «Cogerse al pueblo es lo que está mal»; «Imaginate estar hablando mal de nosotrxs y que estemos así de fabulosxs defendiendo nuestros derechos»; «Al fascismo nunca más. Basta con la motosierra: no a los discursos de odio», «Cansados pero jamás derrotados», «Por jubilaciones y pensiones dignas»; «La Argentina nunca será fascista», «Mariconazos sí, mariconazis no», «Mi placer no mata, tu fascismo sí».

«Hicimos la marcha de nuestras vidas. El fascismo del gobierno no pasará. El pueblo argentino nos acompañó en todo el país en nuestro compromiso de igualdad, diversidad y libertad», expresó al finalizar la marcha Ricardo Vallarino, presidente de 100% Diversidad y Derechos, parte del Frente Orgullo y Lucha.

Foto: Maximiliano Luna / NA

El abrazo de todxs para todxs

Juana, travesti no binarie, marchaba junto a otrxs jóvenes trans de El Teje. Formaba parte del cordón humano para proteger el avance sobre avenida de Mayo de las travas y trans adultas mayores, las sobrevivientes agrupadas en la columna de Las Históricas (que siguen exigiendo una reparación). «Es muy importante que lxs que encabezaron la marcha fueron las personas a quienes Milei ataca y la comunidad abraza. Este acompañamiento es fundamental. Al fascismo se lo combate armando red, abrazándonos y acompañándonos. Preguntándole al de al lado cómo está y qué necesita. Pero es importante entender que el discurso de MIlei va mucho más allá del odio. Está atado a un plan económico", dice Juana.

En esta marcha no se vieron niñeces trans. «Están sus familias pero no las infancias. Se puede hablar de ellas, que deberían poder jugar e imaginar un futuro, sin exponerlas. Están sus familias. No son un trofeo», comenta Juana.

Facundo, Eric, Katy y Sofi son personas no videntes y estuvieron en la Marcha Antifascista y Antirracista. «Es una de las marchas más importantes de las que hemos tenido que participar en los últimos años. No podemos permitir que ningún gobierno venga a atropellar los derechos que hemos conseguido con el sudor y la sangre de tanta gente que estuvo antes que nosotros», expresó Eric.

«Hay ciertos consensos que se generaron desde 1983, cuando recuperamos la democracia, y no podemos permitir que se retroceda. El presidente habla de ‘zurdos hijos de puta, van a correr’. No podemos permitir que las cosas se diriman en esos términos. Al que piensa distinto, sea de izquierda, de derecha o de lo que sea, hay que respetarlo», dijo Facundo.

«Hay mucha gente que votó a este gobierno y genuinamente pensaba que iba a haber un cambio, y el cambio es para atrás. Estamos viendo los resultados que son que los jubilados están cada vez más empobrecidos, hay menos trabajo, mucho más despidos y no cambió nada», dijo Katy. «Esta defensa tiene que ver con lo que son las generaciones futuras. El hecho de que la sociedad se sume a colaborar tiene que ver con entender que tenemos que seguir avanzando en este cambio cultural. Nuestros derechos y los de nuestros niñes no se tienen que vulnerar por la decisión de un gobierno», agregó.

«Migrantada Anti Fascista» decía el cartel que llevaba René. Nacido en El Salvador, vive hace ocho años en Buenos Aires, adonde vino a estudiar Letras. «Marcho contra la avanzada fascista y contra los discursos de odio que se están replicando no sólo en Argentina sino en toda América Latina. Tenemos, entre otros, el caso de El Salvador» -ejemplificaba-. «Las poblaciones minoritarias, como las personas migrantes, se convierten en chivo expiatorio».

Brian tiene 25 años. Es barbero y vino desde Florencio Varela con un cartel enorme que dice en letras: «Juntxs contra el odio».

«Vine porque me preocupa el retroceso que representa el discurso de odio del presidente Milei. Días después de su discurso un hombre prendió fuego la casa de dos lesbianas», dijo Brian.

Muchas de las personas que marcharon ayer mencionaron el ataque de lesboOdio perpetrado contra una familia de lesbianas en Cañuelas, cuya casa quedó completamente destruida por el fuego, como la muestra más explícita y obvia de que las expresiones de odio, las mentiras y el desprecio hacia la diversidad sexual habilitan violencias reales y con impactos complejos.

Carmen de Jesús, una mujer de 71 años, estaba sentada en la Plaza de los Dos Congresos con un cartel que decía: «Soy jubilada (c/la mínima), feminista y bien zurda. ¿Algún problema, Milei?». Vino desde Moreno, donde vive. Tendrá un viaje de cinco horas entra ida y vuelta. «Venir acá hoy es muy importante por muchas razones. Una, porque no podemos permitir que nos sigan arrebatando derechos. Los que venimos militando desde hace mucho tiempo, desde los 70, sabíamos que esto iba a pasar, pero incluso es mucho más de lo que imaginamos», dijo Carmen a Presentes. Sin embargo tiene esperanza: «Hemos pasado por cosas muy feas, pero salimos adelante. Ahora también vamos a salir. Esto va a quedar en la historia. Esto nos tiene que hacer reflexionar un montón».

«Make Argentina Gay Again», decía el gorrito rosa chicle que coronaba la melena rubia y el bronceado Donald Trump de la drag king Señoroza. «Tenemos miedo pero igual salimos. Es importante proteger a las más jóvenes», comentaba Maruja, y contaba que era la primera vez que la marcha contaba con una columna drag.

«Una país antifascista y antirracista»

Inesperadamente para el gobierno, el discurso de Javier Milei fue un tiro en el pie. La respuesta de un pueblo organizado fue inmediata y sin dudar. Ante la desinformación y el odio, la respuesta fue política y la encabezaron los chivos expiatorios de un plan económico que hace agua.

En las primeras horas del atardecer, la marcha avanzó por avenida de Mayo hasta la Plaza desplegando la unidad de espíritu y la diversidad de su conformación a cada paso. El «Adonde vayan los iremos a buscar», se cantó durante todo el recorrido, como un modo de recordar las luchas que nos parieron.

También estuvieron presentes las Madres de Plaza de Mayo y Madres Línea Fundadora, junto con otros organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, HIJXS, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Nietes.

Por momentos, la música inundaba el aire y se bailaba como si fuera una Marcha del Orgullo. Desde el camión, Susy Shock recordaba que las Madres y Abuelas son el ejemplo a seguir y llegando a Plaza de Mayo arengaba: «En esta marcha han confluido todas las luchas. Vamos a construir un país antifascista y antirracista de punta a punta».

De la cobertura colaborativa participaron: Aldana Somoza, Agustina Ramos, Clara Pardi, Lucas Gutiérrez, Martina Delgado, Noelia Torres y Emiliana Delgado.