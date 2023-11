Italia: se realizaron movilizaciones en defensa del derecho a huelga en varias ciudades

Marchas en Italia por el derecho a huelga

17 de noviembre de 2023.- Multitudes de italianos se congregaron en varias ciudades del país europeo para manifestarse contra los presupuestos generales del Gobierno y apoyar el derecho a huelga, en movilizaciones que fueron convocadas por los dos mayores sindicatos y logaron un paro parcial de los sectores sanidad, educación y transportes.



Según los sindicalistas, se organizaron cerca de cien manifestaciones en todo el país, desarrolladas principalmente en las regiones centrales y con participación, además, de estudiantes de Roma y Milán.



Los sindicatos prevén realizar otras cinco jornadas con huelgas de ocho horas, aunque el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni logró reducir esta primera a solo cuatro horas.



El secretario general de la Confederación General Italiana del Trabajo, Maurizio Landini, dijo durante la manifestación en la plaza del Pueblo de Roma: “No podemos y no queremos detenernos hasta que no obtengamos resultados. Hacemos huelga porque no queremos que el país colapse por culpa del Gobierno. Defendemos el país e impugnaremos las limitaciones”.



“Todas las plazas están repletas como no habíamos visto en años. Este día es la respuesta más hermosa, fuerte, inteligente y firme que pudieron dar a quienes pensaron en exigir y cuestionar el derecho de huelga. Se trata de un verdadero ataque a la democracia”, agregó Landini.



Bajo el lema “¡Basta ya!”, los manifestantes exigieron cambios en la política presupuestaria italiana y demandaron el fin de recortes salariales que empobrecen a los trabajadores.



Por otra parte, las autoridades informaron que las manifestaciones no perturbaron la habitualidad del día, aunque declararon que los participantes fueron minoría.



El ministro de Transportes, Matteo Salvini, declaró: “Estoy orgulloso de que hoy 20 millones de italianos puedan circular libremente porque el derecho de huelga de una minoría no puede socavar el derecho al trabajo de la mayoría”.