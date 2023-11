ExxonMobil comienza a extraer petróleo en el tercer campo de mayor producción en Guyana

Credito: Archivo

15-11-23.-Guyana está produciendo cada vez más y más petróleo. Este es el caso hoy, ya que la mayor petrolera estadounidense, ExxonMobil, ha anunciado recientemente que ha puesto en marcha un tercer proyecto en alta mar en esta pequeña nación.



De acuerdo con la nota de prensa de la petrolera, el proyecto que ha entrado en producción se le denomina «Payara» y se ubicaría en el codiciado bloque Stabroek.



Con la puesta en marcha de Payara, la producción de crudo de Guyana subirá a 620.000 barriles de petróleo diarios (bpd).



Esta nueva capacidad será un paso importante para alcanzar una producción combinada de más de 1,2 millones de bpd en el bloque Stabroek a finales de 2027.



ExxonMobil explica que el proyecto entró en producción incluso antes de lo previsto, gracias a la puesta en marcha del buque Prosperity, obras de ingeniería que permiten extraer, almacenar y descargar petróleo en alta mar.



A estos buques se les denomina FPSO, por su siglas en inglés. Y este en particular se espera que alcance una producción inicial de 220.000 bpd durante el primer semestre del próximo año, a medida que vayan entrando en funcionamiento nuevos pozos, dice la nota de prensa.



El tercer FPSO que entra en producción en Guyana



Otro dato no menor es que Prosperity vendría siendo el tercer FPSO que opera en el territorio de Guyana. Ya operaban con anterioridad los FPSO Liza Destiny y Liza Unity.



Para finales de 2027, Exxon prevé tener seis FPSO en funcionamiento en el bloque Stabroek, con Yellowtail y Uara —el cuarto y quinto proyecto— ya en fase de ejecución y que se espera contribuyan con otros 250.000 bpd cada uno.



«Cada nuevo proyecto apoya el desarrollo económico y el acceso a recursos que beneficiarán a las comunidades guyanesas al tiempo que ayudan a satisfacer la demanda mundial de energía», dijo Liam Mallon, presidente de ExxonMobil Upstream Company.



Unos 6.000 guyaneses prestan actualmente apoyo a las actividades de ExxonMobil Guyana en el país, lo que representa más de dos tercios de la mano de obra local del sector del petróleo y el gas.



La empresa y sus contratistas directos han gastado más de 1.200 millones de dólares con más de 1.500 proveedores guyaneses desde que comenzaron las operaciones en 2015. La producción comenzó en diciembre de 2019.



ExxonMobil Guyana Limited opera el Bloque Stabroek y tiene una participación del 45%. Hess Guyana Exploration Ltd. tiene una participación del 30%, y CNOOC Petroleum Guyana Limited tiene una participación del 25%.



Guyana será clave para ExxonMobil

Hasta la fecha se han descubierto más de 30 yacimientos petrolíferos de categoría mundial que contienen unos 11.000 millones de bpd.



Estos recursos podrían situar a Guyana en el mapa como uno de los principales productores mundiales de petróleo y un importante motor de crecimiento de la producción para Exxon.

