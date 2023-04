Canciller Leyva : Juan Guaidó entró de forma "inapropiada" a Colombia y "podría ser deportado"

El canciller colombiano, Álvaro Leyva, se pronunció sobre la llegada del líder opositor venezolano Juan Guaidó a Colombia este lunes, 24 de abril de 2023.

Según el canciller, Juan Guaidó no está invitado a la cumbre de este martes sobre Venezuela, pero además, dijo que entró de forma inapropiada al país.

"No se sabe, obviamente es que no es que quiera participar, no está invitado. Trascendió en algunas redes sociales que yo lo había invitado, pero yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él, y naturalmente, si no aparece, corre riesgo porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley. Podría ser deportado", indicó el canciller Leyva.



¿Qué hace Juan Guaidó en Colombia?

El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó viajó por sorpresa a Colombia con motivo de la conferencia internacional convocada en Bogotá para destrabar el diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, informó en un comunicado este lunes.



Está previsto que representantes de 20 países, incluido Estados Unidos, se reúnan el martes en Bogotá en un intento de generar propuestas para reactivar las negociaciones que se iniciaron en Ciudad de México en agosto de 2021, pero entraron en un punto muerto en noviembre.



"Acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie", señaló Guaidó, considerado por Estados Unidos entre enero de 2019 y 2023 como el presidente encargado de su país tras la cuestionada reelección de Maduro un año antes.



"Espero que la cumbre pueda garantizar que el régimen de Maduro regrese a la mesa de negociaciones en México y se acuerde un cronograma creíble para unas elecciones libres y justas como solución al conflicto. Nuestra lucha es para que los derechos de los venezolanos valgan", dijo.

Por su parte, la Cancillería colombiana aseguró que Juan Guaidó no está invitado a este encuentro. "No se cuenta con su asistencia", señaló. "Como se ha manifestado de manera pública y reiterada, la conferencia es un espacio de encuentro con parte de la comunidad internacional".

El cronograma del viaje de Juan Guaidó, quien tiene prohibición de salir del país desde 2019, se mantuvo bajo reserva por seguridad, según una fuente de su despacho, que insistió en que el dirigente regresará a Venezuela, aunque aún no hay una fecha.