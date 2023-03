Brasil: severas lluvias impactan seis estados del norte

26 de marzo de 2023.- Seis estados del norte y nordeste de Brasil están sufriendo el impacto de las fuertes lluvias que han azotado las regiones en los últimos días. Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins y Maranhão tienen áreas en estado de emergencia y familias desplazadas o sin hogar.En Rio Branco, capital de Acre, más de 32.000 personas resultaron afectadas por la crecida de ríos y arroyos.La Defensa Civil Municipal informó que al menos 500 personas están en situación de calle (necesitan salir de sus casas y necesitan apoyo del Gobierno porque no tienen adónde ir) y casi 2,000 personas desplazas (necesitan salir de sus casas, pero no tienen adónde ir ) en alrededor de 30 barrios de la ciudad.En Manaus, la capital de Amazonas, los videos muestran casas siendo arrastradas por las inundaciones y familias tratando de escapar de casas completamente inundadas. En algunas calles de Marabá tomadas por las aguas, solo los techos de las casas no están sumergidos.AcreEn Rio Branco, desde la madrugada del jueves hasta la mañana de este sábado, llovió cerca de 203 milímetros, más del 75% de todo lo esperado para el mes de marzo.En total, 30 barrios fueron afectados por las inundaciones en Rio Branco y más de 2.500 personas están sin hogar o desplazadas.El número de personas afectadas por la crecida del río Acre y arroyos en Rio Branco asciende a 32 mil.La Defensa Civil Municipal reservó 24 albergues, repartidos en escuelas de la capital, para albergar a las familias afectadas. Según el investigador Genivaldo Moreira la lluvia que provocó las inundaciones fue un evento climático extremo .Siete riachuelos se desbordaron tras las fuertes lluvias y, este sábado, cinco de ellos siguen inundados y llegando a las casas.Para este domingo, la alerta es por más tormentas. El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) volvió a emitir una nueva alerta naranja por fuertes lluvias para todo Acre.La previsión es de lluvias entre 30 y 60 milímetros por hora o 50 y 100 milímetros por día, con vientos que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.AmazonasEn Manaus, fuertes lluvias inundaron calles y casas. Al menos diez distritos de la capital tuvieron incidencias por las tormentas.Muchas familias tuvieron que abandonar sus casas, que quedaron completamente anegadas por las inundaciones.ParáPará sufre lluvias desde el martes 21 de marzo. Uno de los puntos más críticos se encuentra en Marabá, donde más de 1.800 personas se encuentran fuera de casa, alojadas en familiares, albergues del Ayuntamiento o incluso varadas en los techos de sus viviendas.El Ayuntamiento local ha construido albergues para la población, ubicados en plazas y edificios públicos. A estos espacios están siendo trasladadas unas 700 familias con la ayuda de personal militar, quienes también ayudan a transportar muebles que lograron ser rescatados.RondoniaAl menos cuatro aldeas de la Tierra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau quedaron inundadas tras la crecida del río Pacaás Novos , en la región de Guajará-Mirim (RO), a más de 300 km de la capital del estado, Porto Velho.Los indígenas tuvieron que instalarse en botes o improvisar refugios. Los cultivos también se vieron afectados. Los videos muestran casas prácticamente sumergidas.Indígenas de la IL Karipuna sufren inundaciones desde hace casi una semana , desde el 17 de marzo, debido a las lluvias que provocaron la crecida del río Jaci Paraná.El Ministerio Público Federal dio a la Fundación Nacional para los Pueblos Indígenas (Funai) un plazo de 72 horas para informar qué medidas se adoptaron para ayudar a los Karipuna.TocantinsEn Lagoa da Confusion, en la región occidental de la entidad, el estado de emergencia fue declarado este viernes tras el desbordamiento de ríos y lagos. La población más afectada fue la que vivía en las zonas rurales, incluidos los pueblos indígenas.Debido a la inundación, ya no es posible ver la región al borde de la ciudad, que tiene la laguna como postal. Según el municipio, también se rompió un cable de energía y por lo tanto toda la zona del Bosque da Lagoa quedó intervenida.MaranhãoAl menos 49 municipios declararon estado de emergencia en Maranhão, donde cientos de familias tuvieron que abandonar sus casas e ir a albergues. Hasta la mañana del sábado, 1.358 familias se encontraban sin hogar y 2.954 desplazadas. El Departamento de Bomberos reportó seis muertos en el estado a causa de las lluvias.Los municipios más afectados son Pedreiras y Trizidela do Vale. Los dos sufren las inundaciones del río Mearim, que ya está ocho metros por encima del nivel normal.