En declaración final, Cumbre Iberoamericana rechaza medidas coercitivas unilaterales y se pronuncia contra bloqueoueo a Cuba

Los 22 países participantes en la XXVIII Cumbre Iberoamericana, con sede en República Dominicana, aprobaron este sábado la Declaración de Santo Domingo, que incluye entre sus puntos el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales violatorias del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas.



En un comunicado especial, los jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos también rechazaron la aplicación de la Ley Helms-Burton, el recrudecimiento del bloqueo y la persecución financiera contra Cuba, y llamaron al Gobierno de EE.UU. a cumplir con las 30 resoluciones de la Asamblea General de la ONU que piden cesar esa política.



El el comunicado, se pronunciaron contra la injustificada inclusión de Cuba en la unilateral lista de países patrocinadores del terrorismo que elabora Washington y solicitaron excluirla de la lista.



“Rechazamos la aplicación de medidas coercitivas unilaterales violatorias del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, que obstaculizan la capacidad de los Estados para hacer frente a sus necesidades y prioridades en materia de desarrollo”, señala uno de los puntos de la declaración final de la Cumbre.



“Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, el estado de derecho, estricto respeto a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional incluyendo los principios de soberanía, de no intervención en asuntos internos de los Estados y de igualdad jurídica de los Estados, el derecho de cada pueblo a elegir y construir libremente, en paz, estabilidad y justicia, su sistema político, económico y social y sus instituciones, así como el acceso a la información, a la justicia y el respeto al debido proceso”. Declaración de Santo Domingo, XXVIII Cumbre Iberoamericana.



La Declaración de Santo Domingo, que en su preámbulo hace referencia a la guía de Pedro Henríquez Ureña y de Martí como “precursor de la integración de nuestros pueblos”, comienza reafirmando el compromiso con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.



Expresa, igualmente, el “apoyo al multilateralismo, a la solidaridad, el diálogo y la cooperación internacional, consagrados en el acervo iberoamericano, a fin de promover los pilares fundamentales de las Naciones Unidas: paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos”.



En el documento, la comunidad iberoamericana saluda la iniciativa de Cuba de convocar una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los 134 países miembros del Grupo de los 77+China (G77) bajo el tema: ‘Retos actuales del desarrollo: papel de la ciencia, la tecnología y la innovación’, que tendrá lugar en La Habana el 15 y 16 de septiembre de 2023.



Los jefes de Estado y de Gobierno de la región se comprometen a trabajar “por la paz completa, justa y duradera en todo el mundo basado en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, que contribuirá, además, a poner fin a los efectos adversos de las guerras, incluidas las pérdidas de vidas humanas, las crisis de seguridad alimentaria, financiera, energética y medioambiental”.



También expresan su apoyo al bilingüismo como “característica distintiva” y “patrimonio común de Iberoamérica”; reconocen el papel del sector cultural en el avance del desarrollo social y económico de las sociedades iberoamericanas, y reiteran la voluntad “por hacer de la igualdad y la equidad de género un eje transversal a todo el quehacer de la Comunidad Iberoamericana”.



En otro punto de la declaración final, sostienen que “Iberoamérica requiere avanzar ordenada y decisivamente hacia una recuperación pos-COVID-19, orientada a la disminución de las desigualdades mediante una reestructuración inclusiva, justa y sin obstáculos para el desarrollo de nuestras sociedades, impulsando nuestros compromisos con la agenda global de desarrollo sostenible”.



Además, reconocen la necesidad de promover mecanismos que refuercen la participación y el empoderamiento de todas las personas, valorando la aportación de los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes.



“Reafirmamos el rol del sistema de comercio multilateral, basado en normas, abierto, no discriminatorio, justo, inclusivo, transparente y equitativo, de conformidad con lo estipulado por la Organización Mundial del Comercio, como piedra angular, con el objetivo de alcanzar acuerdos comprehensivos y efectivos en su XIII (décimo tercera) Conferencia Ministerial en febrero de 2024.



“Subrayamos la importancia del comercio internacional en la recuperación económica mundial, el crecimiento, la prosperidad, la mitigación de la pobreza, el bienestar de todas las personas y el desarrollo sostenible”.



“Destacamos que es imprescindible contar con un sistema financiero internacional más justo, democrático, inclusivo y solidario, que amplíe y fortalezca el nivel de participación de los países en desarrollo en la toma de decisiones, y que les permita acceder, en condiciones favorables y transparentes, a los recursos financieros necesarios para impulsar sus procesos de recuperación económica, mejorar las condiciones de endeudamiento externo y de construcción de sociedades más equitativas, prósperas, justas y sostenibles (…)”.



Declaración de Santo Domingo, XXVIII Cumbre Iberoamericana.



Al abordar las realidades del “complejo contexto internacional”, que “impone una serie de desafíos que no pueden ser abordados de manera aislada por ningún país” y comprometen los logros en el desarrollo sostenible, el documento señala que “urge que se priorice el desarrollo por medio de la movilización de recursos financieros nuevos, adicionales y predecibles el acceso a los adelantos tecnológicos y la transferencia de tecnologías”.



Otros puntos de la Declaración de Santo Domingo:

– “Somos conscientes de que, para superar las brechas profundizadas por la pandemia, se requiere implementar acciones de mitigación y adaptación para combatir los efectos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación; revertir el aumento de la inseguridad alimentaria; la crisis energética y atender los flujos masivos de la movilidad humana que impactan a nuestros pueblos”.



– “Reiteramos nuestro compromiso a favor de una migración segura, ordenada y regular, respetando plenamente los derechos humanos de los migrantes mediante la búsqueda conjunta de mecanismos que garanticen una adecuada gestión de los flujos migratorios, procesos de regularización migratoria ágiles y accesibles, la inserción socioeconómica de los migrantes, el apoyo a las comunidades de acogida y la lucha coordinada contra el crimen transnacional organizado y las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Reafirmamos, igualmente, nuestra voluntad para seguir trabajando por erradicar las causas multidimensionales de la migración irregular.



– “Estamos conscientes de que desde nuestro accionar en espacios multilaterales debemos continuar promoviendo la cooperación en Iberoamérica para aportar al logro de una recuperación sostenible, resiliente e inclusiva, así como la necesidad de instar al cumplimiento del Acuerdo de París sobre cambio climático, de la Agenda de Acción Addis Abeba con el fin de movilizar recursos financieros en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.



– “Celebramos que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución A/RES/76/300 de fecha 28 de julio del 2022 haya reconocido el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano”.



– “ (…) consideramos indispensable la pronta puesta en marcha del Fondo del Marco Mundial de la Biodiversidad, para avanzar en la definición del nuevo mecanismo multilateral de participación en los beneficios de la utilización de los recursos genéticos e información de secuencias digitales sobre los recursos genéticos y garantizar un rápido financiamiento para su implementación adecuada”.



–“Resaltamos la exitosa conclusión de las negociaciones del Acuerdo de Implementación para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina de Áreas fuera de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ por sus siglas en inglés), el sábado 4 de marzo del 2023”.



–“Reiteramos nuestra profunda preocupación por el progresivo deterioro de la situación de seguridad pública y humanitaria en la República de Haití. Nos solidarizamos con el pueblo haitiano frente a esta estremecedora realidad (…) Hacemos un llamado para que la comunidad y los organismos internacionales aúnen esfuerzos que permitan encontrar una salida a esta compleja crisis, basados en los principios de solidaridad y cooperación internacional, con la anuencia y participación de Haití”.