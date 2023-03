Uruguay: gran movilización popular contra la reforma jubilatoria de Lacalle Pou

25 de marzo de 2023.- El jueves 23 de marzo se realizó una imponente movilización callejera contra la reforma jubilatoria que impulsa gobierno derechista de Lacalle Pou. El PIT – CNT (la central unica de trabajadores del Uruguay) llamó a un paro activo. Se paralizaron las tareas a partir de las 9 horas (con retome a las 13 horas), y se realizó una concentración a las 10 de la mañana en la Universidad de la República. Desde alli se marchó hasta el Palacio Legislativo distante unas quince cuadras.

Para que se tenga una idea de la multitud que se reunió, debe tenerse en cuenta que, cuando la vanguardia de la marcha llegó al Palacio Legisativo todavía no habian arrancado las últimas columnas desde la Universidad. Es decir, más de quince cuadras repletas y compactas, una verdadera multitud para un país como el Uruguay, de sólo tres millones de habitantes.

La movilización contó con el apoyo de la histórica Intersocial, integrada junto a la central sindical, por FUCVAM (cooperativismo de vivienda), FEUU (estudiantes universitarios) ONAJPU (jubilados y pensionados), y otras varias organizaciones menores.

El acto central de la movilización tuvo como único orador al compañero Enrique Méndez, Secretario de Organización del PIT- CNT y dirigente del Sindicato de Conaprole y de la Federación de los trabajadores Lácteos, que sintetizó en un discurso medular la crítica de las organizaciones sociales a este nuevo ataque contra los trabajadores:

"Es una síntesis brutal del proceso de ajuste que ha venido llevando (el gobierno) y que toma hoy como bastión esta reforma de jubilaciones y pensiones, para seguir golpeando a los sectores populares más vulnerables de nuestra sociedad", indicó. Con ironía, remarcó que la nueva norma quiere sorprender con una siniestra novedad: que trabajemos más años y que cobremos menos. Agregando que la propaganda del gobierno insiste como una "ventaja" que la reforma permitirá que los jubilados y pensionando... sigan trabajando, revelando en realidad, que la miseria de las mismas, obligará a realizar changas para subsistir.

Asimismo, aclaró que "las políticas de Estado en seguridad social jamás deben caminar para atrás. Las políticas sobre seguridad social tienen que ser de avance para mejorar las condiciones para las grandes mayorías populares", recordando que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que para concretar una reforma de la seguridad social se debe construir un profundo diálogo social, lo que en el Uruguay no ha existido. Pretendieron llevar a las corridas, en la Comisión de Expertos, algo que debe salir de un pacto social, donde se debían conseguir acuerdos sociales para avanzar en una política de Estado tan fundamental y sensible, como lo es la seguridad social".

Concluyendo que "el gobierno de esta forma, rompe un pacto social construido durante décadas en nuestro país. Por eso (la reforma jubilatoria) nace sin apoyos populares y hoy queda demostrado. Les quedó muy marcado (al gobierno) que toda la representación social en el Directorio del BPS (Banco de Previsión Social, la ANSES uruguaya) se opuso a la reforma. Se opusieron el representante de los trabajadores, el de los jubilados y hasta el de los empresarios", fustigó.

Finalmente, el dirigente terminó con una severa advertencia al gobierno: "En caso de seguir adelante con este proyecto y no aceptar postergar la votación para la próxima legislatura, luego de un verdadero diálogo social, entonces tendrán que afrontar las consecuencias porque la inmensa mayoría de las y los trabajadores no están dispuestos a aceptar este ataque. Las y los trabajadores no nos rendimos, apostamos a un gran diálogo social y que esta discusión se postergue. Pero si la aprueban, tengan bien claro que contarán con la oposición contundente del movimiento sindical y del movimiento popular todo".

La suerte no está echada. La experiencia de la lucha de los trabajadores franceses, que está haciendo trastabillar a Macron, ensombrece a los jerarcas del gobierno uruguayo. Como siempre. todo depende de la capacidad de lucha de los de abajo.

Uno de los grandes avances del campo popular, en esta campaña de lucha contra la reforma jubilatoria, es el fortalecimiento de las llamadas Intersociales Zonales, donde se anudan y desarrollan los lazos de solidaridad barrial entre sindicatos, barrios cooperativos, centros estudiantiles, y también sociedades de fomento o culturales. El incremento de estas organizaciones de base es un indicador claro que, como lo recuerda aquella canción de Zitarrosa, la lucha "crece desde el pie".

Otra iniciativa exitosa de esta campaña fue la instalación, desde el día 13 de marzo, en la Plaza 1o de Mayo, frente al Palacio Legislativo, de una "Carpa contra la Reforma Jubilatoria y el modelo de la desigualdad", donde diariamente se realizan charlas y actividades culturales y de propaganda. La Carpa se viene constituyendo en una gran herramienta de coordinación y organización. Una de las ideas es invitar a debatir a todos los legisladores con las organizaciones sociales convocantes. Por ahora sólo los legisladores frenteamplistas, que rechazan la reforma, aceptan el convite. De continuar esta conducta quedará más claro que nunca que a los diputados y senadores de la derecha no les da el cuero para defender sus posiciones. Como siempre, están acostumbrados a las maniobras en las sombras porque su propósito es atacar las conquistas del pueblo.

El paro parcial con la gran movilización del 23 ha sido un gran paso adelante. Esperamos que las futuras iniciativas consoliden este camino.