Siria: Fuerzas proiraníes advierten de que "tienen la capacidad de responder" a ataques de EEUU

Las fuerzas proiraníes en Siria declararon este viernes que pueden responder a ataques de EE.UU. contra sus posiciones.



Según recoge Reuters, el Comité Consultivo iraní en Siria publicó un comunicado en el que destacó que tienen "la capacidad de responder si nuestros centros y fuerzas en Siria son el objetivo" de ataques.



La declaración reza que varios combatientes fallecieron o resultaron heridos como consecuencia de ofensivas estadounidenses, pero no proporcionó detalles acerca del número ni su nacionalidad.



El Departamento de Defensa de EE.UU. comunicó este jueves que un dron —que según la evaluación de la comunidad de Inteligencia es "de origen iraní"— atacó las instalaciones de una base militar perteneciente a las fuerzas de la coalición lideradas por Washington ubicada cerca de la ciudad de Hasaka, en el noreste de Siria. Como consecuencia de este ataque, un militar estadounidense falleció y seis más resultaron heridos.



En respuesta, EE.UU. realizó ataques de precisión contra varias instalaciones en el este de Siria, que, según sus declaraciones, habrían sido usadas por grupos relacionados con los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El presidente de EE.UU., Joe Biden, se manifestó este viernes sobre el ataque contra la base militar ubicada cerca de Hasaka y afirmó que Washington "no busca un conflicto con Irán". "No se equivoquen: Estados Unidos no busca un conflicto con Irán, pero está dispuesto a actuar con firmeza para proteger a su gente", afirmó.



Este viernes, el Mando Central estadounidense comunicó que una decena de misiles fueron lanzados contra la base militar Green Village, perteneciente a las fuerzas de la coalición y ubicada en el yacimiento de gas Al-Omar, en el noreste de Siria. Se reportó que también fue atacada con misiles la base militar ubicada en el yacimiento de gas de Koniko, en la gobernación siria de Deir ez Zor.



En ese contexto, se difundieron reportes de que aviones estadounidenses lanzan ataques en la gobernación siria de Deir ez Zor. La información al respecto todavía no ha sido confirmada.