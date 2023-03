(VIDEO) Francia: Parlamento no votó la moción de censura contra Macron mientras se multiplican las protestas, huelgas y bloqueos

20-03-23.-El presidente enfrentó este lunes dos mociones de censura ante la Asamblea Nacional. Por la tarde fueron votadas pero ninguna alcanzó la mayoría de los votos necesarios. Sin embargo, el gobierno de Macron queda extremadamente débil y con una impopular reforma de pensiones emitida por decreto, mientras se multiplican las protestas, huelgas y bloqueos.La presidenta de la Asamblea Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet, anunció minutos antes de las 19 (hora local) que la moción de censura que contaba con la firma de varios partidos no había sido aprobada, por no haber llegado a los 287 votos necesarios. Sin embargo, la moción perdió por solo 9 votos, lo que implica que muchos de los diputados hasta ahora aliados a Macron votaron por la destitución de su Gobierno.Esto deja un panorama de fuerte crisis política con un Macron debilitado, una reforma de pensiones antipopular aprobada por decreto (artículo 49:3), y una calle prendida fuego con huelgas, protestas y bloqueos.Las mociones puestas a votaciónLos diputados debian debatir y votar las dos mociones de censura presentadas. La primera moción era "transpartidista": estaba encabezada por el grupo Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Liot) y fue firmada conjuntamente por diputados de Nupes (la coalición encabezada por el centroizquierdista La Francia Insumisa de Jean Luc Melenchon). La segunda moción fue firmada únicamente por los diputados de la formación de extrema derecha Rassemblement national.Se necesitaban al menos 287 votos para que se apruebe una de las dos mociones. La moción de Liot, que fue la más votada, consiguió 278, es decir solo 9 votos menos de lo necesario para destituir al Gobierno.Esto deja en profunda crisis al macronismo y su primera ministra Elisabeth Borne, con al menos 19 diputados de sus socios parlamentarios de Los Republicanos (LR), partido derechista del expresidente Sarkozy, votando en su contra.Al grito de "Macron dimisión" comenzaron manifestaciones espontáneas en París y las principales ciudades apenas conocido el resultado de la votación parlamentaria. El Gobierno por su parte envió a la Policía para reprimir las movilizaciones.La calle prendida fuego a pesar de las direcciones sindicalesLa Intersindical, que agrupa a los principales sindicatos (CFDT y CGT), se negó a convocar nuevas acciones desde el anuncio de la utilización del artículo 49:3 (similar a un decreto) a pesar del enorme rechazo popular, y cuando las encuestas señalaban que más del 70% de los franceses quieren la caída del Gobierno de Macron. Las direcciones sindicales recién llamaron a una nueva jornada de movilización para el próximo jueves 23, lo que fue considerado demasiado tardía por los sectores que están en lucha. Es por esto que muchos sindicatos locales entre los trabajadores de refinerías, transporte, recolección de residuos, educación etc, llamaron a mantener los bloqueos, piquetes y huelgas desde este lunes.Macron no ha hablado desde el jueves pasado, cuando la primera ministra Elisabeth Borne anunció que la reforma se aprobaría por decreto y generó protestas espontaneas en todo el país que siguieron todo el fin de semana.La reforma de Macron retrasa dos años la edad de jubilación, hasta los 64 años, una forma de ajustar el bolsillo de los trabajadores con el argumento de evitar un quiebre de la caja del Estado, sin tocar las ganancias de las empresas y además aumenta la cantidad de año de aportes y elimina los regímenes especiales.Las refinerías y depósitos de TotalEnergies tenían el 34% del personal operativo en huelga el domingo por la mañana. Los trabajadores de la refinería más grande del país, la de Total Normandía votaron el fin de semana la paralización total.Las huelgas continuaron en los ferrocarriles, mientras que varios centros de recolección de basura se encuentran bloqueados por la huelga de sus trabajadores.Es el caso de los piquetes de los recolectores de basura mantienen bloqueada la planta incineradora de Ivry. Todo el tiempo llegan activistas solidarios para sumarse a los piquetesTambién hubo asambleas de trabajadores y estudiantes en varias Universidades, como en la Universidad Bordeaux Montaigne y París 8.En Burdeos tras un piquete con un centenar de trabajadores de empresas energéticas, decenas de vehículos se dirigían al puerto de la ciudad.En Rennes los manifestantes comenzaron una nueva serie de bloqueos. Como lo hacían los chalecos amarillos, los puntos de concentración son las rotondas de ingreso a cada pueblo y ciudad (en el video la rotonda de ingreso a La Poterie)“Macron renuncia!" cantan los estudiantes de la Asamblea General de la universidad de Tolbiac, que reunió este lunes a 1.000 estudiantes y docentes.Desde el inicio del movimiento, las aspiraciones en la base son múltiples. Si bien el tema de las pensiones está en el centro, empiezan a surgir muchas demandas adicionales, desde las salariales por el aumento de la inflación hasta sobre las condiciones de trabajo, contra la precarización, por la calidad de los servicios públicos, hasta demandas específicas de estudiantes universitarios y secundarios.Las direcciones burocráticas están muy por detrás de la situación. Incluso Laurent Berger, dirigente de la central sindical conciliadora CFDT, cuestionó a los manifestantes que quemaron un muñeco de Macron, aún en medio de la ola de bronca contra el decreto del Gobierno y de la brutal represión y las detenciones masivas contra los trabajadores y estudiantes que están en lucha, que ya superan las 400 personas en los últimos días.El plan de la Intersindical es evitar que las protestas escalen y se conviertan en abiertamente políticas, por eso evitaron llamar a movilizaciones este lunes cuando se votaban las mociones de censura. Sin embargo, la bronca acumulada ha superado en distintos lugares a las direcciones convocando a bloqueos, piquetes, huelgas y asambleas en refinerías, puertos, transportes, recolectores de residuos y colegios y universidades entre otros, lo que muestra la potencialidad de profundizar y extender el movimiento para acabar con la reforma de las pensiones, el Gobierno de Macron, e ir por todas las demandas.